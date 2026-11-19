FIFA se pregătește pentru o nouă alegere la nivelul conducerii, iar lupta pentru funcția de președinte se anunță a fi între trei nume, Gianni Infantino, Philippe Diallo și Kohzo Tashima.

Gianni Infantino Foto: EPA

Trei candidați au intrat oficial în cursa pentru șefia FIFA

Termenul pentru depunerea candidaturilor s-a încheiat miercuri, la miezul nopții, iar FIFA a confirmat că trei persoane și-au exprimat intenția de a ocupa funcția de președinte. Printre acestea se află actualul șef al organizației, Gianni Infantino, care urmărește să obțină un nou mandat. Francezul Philippe Diallo, aflat la conducerea Federației Franceze de Fotbal din 2023, și japonezul Kohzo Tashima sunt ceilalți doi candidați. Tashima a făcut parte din Consiliul FIFA începând cu 2015 și ocupă în prezent funcția de președinte de onoare al federației japoneze. Diallo beneficiază de sprijinul celor 55 de federații din cadrul UEFA.

Dosarele celor trei candidați vor fi analizate de comisia electorală, care trebuie să stabilească dacă aceștia îndeplinesc toate condițiile pentru a participa la scrutin. Printre cerințe se numără și susținerea a cel puțin cinci federații naționale din totalul celor 211 membre FIFA.

Alegerea va avea loc pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc, în cadrul Congresului FIFA, ediția cu numărul 77. Atunci va fi stabilit cine va prelua conducerea forului mondial, conform agerpres.ro.

Cele mai dificile alegeri de când conduce FIFA

Gianni Infantino nu a mai avut adversari la scrutinurile din 2019 și 2023, însă în 2027 va trebui să treacă din nou printr-un vot, după ce alți doi candidați și-au anunțat oficial intenția de a prelua conducerea fotbalului mondial.

Ultima dată când Infantino a fost nevoit să lupte pentru funcție a fost în 2016, anul în care a ajuns pentru prima dată președinte FIFA. Atunci, competiția a fost mult mai aglomerată, cu patru rivali înscriși inițial. Sud-africanul Tokio Sexwale a renunțat înainte de vot, în timp ce francezul Jerome Champagne a fost eliminat după primul tur, în care a primit doar șapte voturi. Infantino a obținut 88 de voturi în prima rundă, fiind urmat de șeicul Salman bin Ebrahim al Khalifa, din Bahrain, cu 85, și de iordanianul Ali Bin Al Hussein, care a strâns 27. În turul decisiv, elvețianul a reușit să câștige cu 115 voturi, în timp ce adversarul său din Bahrain s-a oprit la 88.

Criticile care îi pot pune în pericol mandatul

Alegerile din 2027 vin într-un moment în care actualul șef FIFA se confruntă și cu nemulțumiri legate de unele decizii luate în ultimii ani. După Mondialul din SUA, Mexic și Canada, Infantino a fost criticat inclusiv pentru planul de a atrage investitori externi în anumite proiecte ale FIFA, prin programul FIFA Forward Enterprise. Inițiativa a fost prezentată înainte de a fi discutată cu federațiile și, în cele din urmă, abandonată. Președintele FIFA și-a cerut scuze pentru modul în care a gestionat situația și a susținut că intenția sa a fost să aducă mai mulți bani în fotbal. Totodată, a apărat bilanțul mandatului său, afirmând că finanțarea acordată federațiilor a crescut de la un milion de dolari la 25 de milioane de dolari de când a preluat funcția.

Pentru a obține un nou mandat, Infantino va avea nevoie de cel puțin 106 voturi din partea celor 211 federații membre. Scrutinul va fi secret și va avea loc pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc, unde fiecare federație va avea dreptul la un singur vot. De această dată, el nu va mai putea conta pe lipsa unor contracandidați, iar rezultatul alegerilor va arăta dacă mai are susținerea majorității fotbalului mondial.