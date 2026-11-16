Jurgen Klopp nu-l vrea pe Gianni Infantino președinte la FIFA

Antrenor al echipei de fotbal a Germaniei, Jurgen Klopp l-a criticat din nou pe şeful Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Gianni Infantino. Acesta a cerut o nouă conducere în fruntea forului mondial și ar sprijini candidatura lui Arsene Wenger.

Jurgen Klopp crede că Arsene Wenger a potrivit să fie președintele FIFA Foto: EPAImages

Fostul antrenor al lui Liverpool a declarat într-o conferinţă de presă, duminică, înaintea meciului de la Berlin, cu Olanda, din Liga Naţiunilor: „Desigur, sunt cu siguranţă persoane cărora le pasă de viitorul fotbalului şi care nu au interese financiare. Dacă ele vor acţiona împreună, iar una va deveni preşedinte, atunci ar fi folositor”.

Klopp a făcut o comparaţie între Gianni Infantino şi predecesorul acestuia Joseph Blatter, care a demisionat din funcţia de preşedinte al FIFA în anul 2015 după numeroase scandaluri: „Nu ne-am fi gândit că ar putea să fie mai rău decât Sepp Blatter, însă iată că Infantino a reuşit acest lucru. Cred că părerea este în prezent unanimă că o schimbare ar avea pe deplin sens”.

Jurgen Klop ar fi dorit ca Arsene Wenger să candideze

Germanul l-a indicat pe Arsene Wenger drept un posibil contracandidat pentru Infantino la şefia FIFA. În prezent director pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial în cadrul FIFA, francezul a fost luat de curând în calcul drept posibil candidat pentru alegerile FIFA de anul viitor, din martie. Din câte se pare, însă, Arsene Wenger a decis să nu candideze la preşedinţia FIFA.

Termenul-limită până la care candidaţii îşi pot anunţa intenţia de a intra în cursă este miercuri, 18 noiembrie. Totuşi, fostul antrenor al echipei Arsenal Londra ar fi transmis UEFA că nu va candida împotriva lui Infantino.

În luna august, UEFA a anunţat că a început demersurile pentru identificarea unui candidat credibil care să-l contracandideze pe Infantino, iar Wenger a fost încurajat să îşi depună candidatura. Acesta ocupă din 2019 funcţia de director pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial în cadrul FIFA şi se bucură de respectul întregii lumi a fotbalului, datorită succeselor sale în Premier League, precedate de perioade fructuoase în Franţa (ţara sa natală) şi în Japonia. De asemenea, Wenger este foarte apreciat în Africa pentru activitatea sa de dezvoltare în cadrul FIFA.

Decizia ar putea consolida poziţia lui Infantino în fruntea organizaţiei, în ciuda controverselor stârnite de planul de a crea o entitate numită „FIFA Forward Enterprise' (FFE), care ar fi urmat să gestioneze interesele comerciale ale competiţiilor FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculine şi feminine. Până în prezent criticii săi nu au reuşit să propună un contracandidat cu şanse reale pentru cea mai importantă funcţie în cadrul forului mondial al fotbalului.

Gianni Infantino a semnat duminică, la Manila, un acord în valoare de 25 de milioane de dolari cu Comisia Sportivă din Filipine (PSC) şi Federaţia Filipineză de Fotbal (PFF), vizând renovarea unuia dintre stadioanele ţării şi construirea mai multor centre de antrenament, potrivit Agerpres. „Nu ne dorim ca vreo naţiune emergentă să fie nevoită să urmărească fotbalul doar la televizor", a explicat Infantino în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în capitala filipineză, după semnarea acordului. Acesta prevede modernizarea istoricului stadion Rizal Memorial (RMS) din Manila, precum şi construirea a trei centre suplimentare de antrenament pentru fotbal.

Potrivit preşedintelui, renovarea stadionului îl va transforma în „inima Filipinelor" şi va contribui la obiectivul Federaţiei, care vizează „oferirea de oportunităţi, un viitor şi speranţă fiecărei naţiuni" şi asigurarea faptului că „fotbalul aparţine tuturor". Conform acordului, lucrările de construcţie la stadion urmează să înceapă în luna ianuarie a anului viitor, cu scopul de a fi finalizate înainte de încheierea mandatului preşedintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr.

După încheierea acordului, preşedintele FIFA a participat la congresul Federaţiei filipineze, un eveniment organizat anual în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). ASEAN îşi desfăşoară propriul summit al liderilor, de duminică până marţi, la care participă şefi de stat precum Donald Trump şi Luiz Inacio Lula da Silva.

Joia trecută, o instanţă din SUA a respins o solicitare formulată de două filiale ale FIFA, prin care se urmărea împiedicarea UEFA de a obţine probe pentru un eventual proces împotriva lui Infantino, legat de planul său eşuat de a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. La scurt timp după încheierea ultimei Cupe Mondiale, FIFA a propus înfiinţarea unei companii care să se ocupe de vânzarea drepturilor comerciale ale turneului, un plan evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Dar proiectul a eşuat în cele din urmă din cauza opoziţiei manifestate de mai multe confederaţii, lăsându-l pe Infantino într-o poziţie extrem de delicată, cu doar câteva luni înainte ca acesta să candideze pentru un al patrulea mandat la conducerea FIFA.