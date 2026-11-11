 Șeful FIFA ar putea fi audiat în Congresul SUA pentru legăturile sale cu Donald Trump | adevarul.ro
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Șeful FIFA ar putea fi audiat în Congresul SUA pentru legăturile sale cu Donald Trump

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Alegerile care au avut loc în SUA, zilele trecute, pot avea efecte și asupra fotbalului. Președinte al Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Gianni Infantino ar putea ajunge în situația de a răspunde unor citații din partea Congresului SUA.

Donald Trump l-a propus pe Gianni Infantino și pentru postul de secretar general al ONU
Donald Trump l-a propus pe Gianni Infantino și pentru postul de secretar general al ONU Foto: EPAImages

Oficialul ar urma să ofere explicații cu privire la legăturile sale cu Donald Trump, precum și la rolul pe care l-a jucat în obținerea unui permis de muncă pentru o persoană angajată în serviciul domestic. Potrivit unor informații publicate de „The Telegraph” și preluate de site-ul cotidianului francez „L'Equipe”, președintele FIFA, Gianni Infantino, urmează să primească citații din partea Congresului SUA în săptămânile următoare, cel mai probabil chiar în ianuarie 2027.

Potrivit publicației britanice, se pare că Infantino a apelat la Carlos Cordeiro, principalul său punct de contact cu administrația americană, pentru a facilita obținerea unui permis de muncă pentru o persoană imigrantă angajată în serviciul domestic la reședința sa de lux din Miami. FIFA, care susține că președintele a suportat personal costurile aferente personalului său domestic, respinge orice acuzație de abatere.

Acesta s-ar afla atunci în plină campanie pentru a rămâne la conducerea FIFA, alegerile fiind programate în 18 martie, la Rabat, în Maroc. Italo-elvețianul ar putea ajunge în situația de a pune la dispoziția Congresului SUA dovezi care s-ar putea dovedi incriminatoare.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților investighează încă din iulie trecut relația dintre Infantino și Trump. Această anchetă poate avea urmări neașteptate în urma victoriei categorice a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Încă din vara trecută, principalul democrat din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, Jamie Raskin, a anunțat că intenționează să investigheze legăturile dintre FIFA și administrația Trump, precum și politica de vânzare a biletelor la Cupa Mondială, criticată de unii ca fiind lipsită de transparență. Într-o scrisoare adresată FIFA, Raskin a solicitat informații privind eventuale cadouri oferite lui Trump, comunicările referitoare la Departamentul de Justiție și registrele de vizitatori ai sediului FIFA din Miami și ai biroului din Trump Tower.

Trump și Infantino au avut numeroase apariții publice împreună. Acesta a fost inclusiv la învestirea președintelui SUA din ianuarie 2025, la Casa Albă. Șeful forului mondial al fotbalului a lăudat deseori politica sa internă. În decembrie anul trecut, șeful FIFA i-a înmânat miliardarului chiar prima ediție a „Premiului pentru Pace” acordat de forul mondial.

Înaintea debutului Campionatului Mondial de fotbal din vara trecută, preşedintele FIFA a participat la o conferinţă de presă pe stadionul Azteca. Atunci, Gianni Infantino a subliniat din nou că are „relaţii excelente" cu preşedintele american. „L-am întâlnit în timpul primului său mandat şi acum colaborăm îndeaproape", a declarat liderul italo-elveţian, care i-a acordat Premiul FIFA pentru Pace în decembrie 2025, creat special pentru acea ocazie.

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Oficialul a continuat: „Vorbim despre cea mai mare putere a lumii aici. Aşa că, desigur, există anumite lucruri de luat în considerare... Dar a putea face schimb de opinii cu un preşedinte pe teme importante, cu administraţia, a pune totul pe masă, fără a cere nimic, dar încercând să explici, cred că aceasta este probabil cheia unei relaţii pozitive. Aşa văd eu lucrurile", a explicat el în continuare.

Gianni Infantino a fost acuzat recent și de abuz de putere

De asemenea, Gianni Infantino a fost acuzat de abuz de putere pentru că ar fi oferit un tratament preferenţial soţiei şi fiicelor sale pe aeroportul din Miami. Conform unor documente oficiale consultate de „New York Post” și preluate de „L'Equipe”, soţia şi fiicele lui Gianni Infantino au beneficiat, începând din ianuarie 2024, de servicii de însoţire VIP pe Aeroportul Internaţional Miami în 125 de ocazii. Aceste servicii, rezervate de obicei unor personalităţi de rang înalt, includ formalităţi de check-in accelerate şi însoţire până la aeronavă.

Printre solicitările formulate de FIFA s-a numărat o primire „pe covorul roşu" pentru fiicele oficialului, care au călătorit la Doha însoţite de câinii lor. Mai mult, din cele 95 de intrări consemnate în registre, 63 nu fac nicio menţiune despre prezenţa preşedintelui FIFA. Aceste noi dezvăluiri ridică semne de întrebare suplimentare cu privire la utilizarea resurselor forului fotbalistic mondial în scopuri private. De altfel, Codul de etică al FIFA interzice oficialilor săi să îşi folosească funcţia „în scopuri private sau pentru câştig personal".

Cercetător în dreptul sportului la Institutul T.M.C. Asser, Antoine Duval a explicat pentru „New York Post” că aceste acţiuni ar putea constitui un abuz de putere, în cazul în care Gianni Infantino ar fi solicitat FIFA să organizeze călătorii private pentru familia sa. Arnout Geeraert, specialist în guvernanţa sportului la Universitatea din Utrecht, califică, de asemenea, situaţia drept "un abuz în serviciu, un abuz de putere", având în vedere principiile bunei guvernanţe.

FIFA a confirmat că, la recomandarea unui fost consilier al preşedintelui, au fost formulate solicitări pentru „servicii de curtoazie" pe aeroportul din Miami. Un purtător de cuvânt al organizaţiei a precizat că aceste servicii îi sunt oferite lui Gianni Infantino cu titlu gratuit, în virtutea funcţiei pe care o deţine, şi că, la discreţia aeroportului, de ele pot beneficia şi membrii familiei sale. Cu toate acestea, regulamentele nu prevăd în mod explicit dacă rudele sau animalele de companie au dreptul la astfel de privilegii.

Polemica a căpătat o amploare deosebită în timpul Campionatului Mondial din SUA, Canada şi Mexic, când familia Infantino a beneficiat de 15 intrări în regim „VIP" pe parcursul a 39 de zile, fără ca numele preşedintelui FIFA să apară în evidenţe. Cu toate acestea, cei doi experţi consultaţi de „New York Post” se îndoiesc că organizaţia va demara o anchetă serioasă care să-l vizeze pe liderul său. Această nouă controversă apare într-un moment în care Gianni Infantino urmăreşte obţinerea unui nou mandat de patru ani, alegerile fiind programate pentru luna martie a anului viitor.

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