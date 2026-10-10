Victor Montagliani nu va candida la șefia FIFA, Gianni Infantino răsuflă ușurat

Anunțat drept principal contracandidat al lui Gianni Infantino la conducerea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Victor Montagliani, preşedintele CONCACAF, nu intenţionează să-şi depună candidatura. Omul de afaceri canadian a indicat că preferă să candideze pentru un nou mandat la președinția organismului de conducere a fotbalului din America de Nord, America Centrală și zona Caraibilor (CONCACAF).

Victor Montagliani vrea să rămână șeful CONCACAF Foto: EPAImages

Potrivit cotidianului francez „Le Figaro”, acest om de fotbal apropiat al lui Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, fusese menţionat ca principal potențial concurent al actualului șef al FIFA. Fiu al unor imigranţi italieni, la fel ca Infantino, Victor Montagliani a fost considerat mult timp un aliat al şefului FIFA, înainte de a se distanţa de acesta.

Prin decizia sa de a nu candida, canadianul îl lasă pe Infantino într-o poziţie foarte favorabilă pentru realegerea sa în martie 2027. Până în prezent, numai Ramon Vega, fost fundaş al echipei Tottenham, şi-a anunţat intenţia de a candida. Iar candidaturile pot să fie depuse până în 18 noiembrie.

Preşedinte al CONCACAF din 2016, Victor Montagliani este și unul dintre cei opt vicepreşedinţi ai FIFA, fiind numit, în septembrie 2017, preşedinte al Consiliului de administraţie al FIFA Ticketing AG, filiala care gestionează vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială.

Federațiile din țările europene nu-l mai vor pe Infantino

Reuniţi la Berlin, săptămâna aceasta, membrii UEFA au susţinut noua candidatură a lui Aleksander Ceferin la conducerea Confederaţiei Europene. Cu excepţia forului din Azerbaidjan, acestea au precizat că nu îl mai vor pe Gianni Infantino la şefia FIFA, chiar dacă nu au găsit încă un candidat care să i se opună.

UEFA cere o reformă profundă a guvernanţei FIFA. „Asociaţiile naţionale au reiterat că şi-au pierdut încrederea în actuala conducere a FIFA, se arată într-un comunicat al Confederaţiei Europene. "Reforma instituţională nu va fi suficientă, de una singură. FIFA are nevoie, de asemenea, de o nouă conducere: o personalitate respectată şi unificatoare, profund înrădăcinată în fotbal, dotată cu viziunea şi experienţa necesare pentru a conduce, capabilă să inspire încredere în toate regiunile şi cu un angajament fără echivoc faţă de dezvoltare, reformă, integritate şi independenţă.”

Aleksander Ceferin a anunțat, în cadrul acestei reuniuni că va candida pentru un ultim mandat de patru ani la conducerea UEFA. Printre federațiile care susțin candidatura acestuia se numără și aceea de la București. În vârstă de 58 de ani, slovenul a preluat șefia UEFA în 2016, după înlăturarea lui Michel Platini. Congresul de alegeri este programat în 22 aprilie 2027, la Astana, în Kazahstan.

Pe de altă parte, Ceferin a exclus anterior posibilitatea de a candida la președinția FIFA împotriva lui Gianni Infantino. Pe de altă parte, o prelungire cu încă patru ani a mandatului său ar putea aduce stabilitate și unitate UEFA, într-o perioada în care forul european se concentrează pe contestarea fermă a președinției lui Infantino la FIFA.

Printre federațiile care susțin candidatura lui Aleksander Čeferin se numără și aceea de la București. Prezent la Berlin, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a declarat: „Aleksander Čeferin a reușit să construiască consens și unitate în contexte dificile pentru fotbalul european și internațional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referință în guvernanța sportivă. Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”.

Pe de altă parte, actualul preşedinte al FIFA, Gianni Infantino, a promis resurse suplimentare pentru Africa. Ceea ce a făcut ca cele 54 de federaţii membre ale continentului să-și exprime sprijinul necondiţionat pentru realegerea sa în luna martie a anului viitor.