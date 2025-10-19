Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur

Jannik Sinner a reușit aseară o victorie clară în fața lui Carlos Alcaraz, câștigând finala turneului demonstrativ Six Kings Slam în două seturi.

Italianul a obținut astfel prima sa triumfă fără a ceda vreun set rivalului său după doi ani, primind totodată cel mai mare premiu financiar din istoria tenisului, dar și o rachetă din aur deosebit de valoroasă.

După ce în 2024 se impunea cu 6-7 (5), 6-3, 6-3, de această dată Sinner a avut nevoie de numai 73 de minute pentru a-l învinge pe Alcaraz, demonstrând o superioritate clară pe teren.

Premiu record în bani și aur

Performanța i-a adus un cec record de 6 milioane de dolari, cu 4,5 milioane mai mult decât suma primită de ceilalți participanți, care au fost recompensați cu câte 1,5 milioane de dolari pentru simpla prezență la competiție.

Pe lângă recompensa financiară, victoriile lui Sinner au fost celebrate și printr-un trofeu spectaculos: o rachetă realizată integral din aur. Aceasta marchează prima sa victorie în două seturi în fața lui Alcaraz după doi ani și nouă partide încheiate anterior în trei seturi.

Potrivit informațiilor de la Tennis365, racheta are o valoare estimată la aproximativ 250.000 de dolari și este concepută ca un simbol al performanței și excelenței în tenis. Un astfel de trofeu exclusivist a fost oferit și lui Rafael Nadal în 2024, ca omagiu adus carierei sale remarcabile.