Sinner a uluit un român putred de bogat cu tupeul său: „Avea doar 15-16 ani, eu eram cine eram”

Jannik Sinner (24 de ani) participă în aceste zile la turneul de la Beijing (China), pregătindu-se pentru finalul sezonului, în care mai are de bifat Cupa Davis și Turneul Campionilor.

Ion Țiriac (86 de ani), fostul manager și antrenor al lui Boris Becker, a povestit cum l-a remarcat pe italian în urmă cu aproape 10 ani.

Miliardarul român povestește că a „mirosit” că Jannik Sinner are potențialul de a deveni un sportiv de succes.

„Când Sinner avea 15 ani, el avea un antrenor care stătea în Italia, dar lângă Monte Carlo. Tot venea: „Mister Țiriac! Mister Țiriac! Copilul ăsta e foarte bun!'”. L-am văzut, lovea bine mingea și era ciudat de tăcut pentru un italian.

La un moment dat au venit iar și Sinner, care era foarte tânăr, mi-a spus: „Signor Țiriac, per favore, parla con me!”. „Vorbește cu mine”, adică să discut cu el, nu cu antrenorul.

Avea doar 15-16 ani, eu eram cine eram. M-a impresionat. Acum, când mă vede, își ridică pălăria. Le spusesem de atunci celor din federația italiană: „Ăsta este! El poate să câștige un Grand Slam!”.

El e italian, dar vorbește mai bine limba germană decât italiana. Mentalitatea lui e de german, de anglo-saxon, o concentrare foarte mare pe lângă marele talent", a povestit Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Jannik Sinner are 4 titluri de Grand Slam cucerite (Australian Open 2024 și 2025, US Open 2024 și Wimbledon 2025).