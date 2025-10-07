Lui Carlos Alcaraz i-au dispărut miraculos durerile de la gleznă. Liderul mondial a folosit o bandă magnetică cu proprietăți magice

Victima unei entorse la turneul de la Tokyo, de săpătmâna trecută, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a folosit o bandă magnetică socotită „revoluționară” în Spania, iar acum toți iubitorii tenisului (al doilea cel mai urmărit sport la nivel mondial, după fotbal) vor să afle detalii despre bandajul magic folosit de iberic în Japonia, unde a câștigat trofeul.

La debutul în turneul japonez, numărul 1 mondial s-a ales cu o entorsă la glezna. Fizioterapeutul său l-a tratat cu un bandaj pe care în Spania îl numesc „revoluționar”. În mod normal, Alcaraz n-ar mai fi putut continua competiția. Întrebat la final cum s-a recuperat, Carlos a zâmbit: „Am cel mai bun fizioterapeut din lume, am încredere în el 100%. Modul în care a tratat accidentarea în ultimele ore a fost fenomenal.”.

Fizioterapeutul se numește Juanjo Moreno și a făcut posibil miracolul recuperării grație unei benzi magnetice, un bandaj adeziv elastic. Este un bandaj special, cu proprietăți magnetice, capabil să producă o întindere longitudinală de 50-60%.

Publicația spaniolă „Marca” a dezvăluit toate detaliile într-un reportaj din culise. Fizioterapeutul a absolvit cu succes un master în Evaluare Sportivă, Fizioterapie și Reabilitare la Universitatea din Valencia, sub îndrumarea lui Francisco Selva, care a explicat efectul benzii magnetice astfel: „Este un produs inovator, testat științific, care reduce durerea, crește forța și îmbunătățește mobilitatea aproape imediat în majoritatea cazurilor”. Alcaraz folosise și această bandă la ultima ediție de Roland Garros.

Juanjo Moreno are toate informațiile științifice disponibile pentru a evalua utilizarea benzii magnetice. Același Selva a adăugat: „În acest caz, bandajul acționează și asupra sistemului nervos autonom prin stimularea celulelor epidermice și modularea reflexelor produse de sistemul nervos central”.

Banda magnetică nu este o necunoscută în lumea sportului spaniol. Selva a popularizat-o și în baschet, în sporturile cu motor (pilotul de curse Jorge Navarro o folosește), dar și fotbal, după cum o demonstrează jucătorul japonez al echipei Real Sociedad, Takefusa Kubo.