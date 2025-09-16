„Sinner, un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler”. Versuri cu tentă nazistă ale unei melodii scandalizează Peninsula

Italienii l-au tratat pe jucătorul de tenis Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) cu multă simpatie când a câștigat trofee și cu un munte de înțelegere când a fost prins dopat. Criticile au venit exclusiv din afara țării, de la jucători precum australianul Nick Kyrgios.

Cântărețul Fedez (25 de ani), rapper și compozitor italian, a sărit calul și a postat pe Instagram Story o imagine cu strofa unei noi melodii în care îl ia țintă, printre alții, pe sportivul născut în zona Tirolul de Sud.

„Italienii au un nou idol, numele lui este Jannik Sinner. Un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler”, este promovarea făcută melodiei de către Fedez. Versurile au produs o undă de șoc în Peninsulă, iar muzicianul este acuzat de nazism.

Cântărețul, care nu ratează nicio ocazie să se discute despre el, și nu întotdeauna într-un mod măgulitor, vizează mai multe persoane: secretara Partidului Democrat, Elly Schlein, pe noul sfânt Carlo Acutis și pe jucătorul de tenis numărul 2 mondial.

Versurile melodiei:

„De fiecare dată când scriu pe această platformă, simt că vreau să-i spun Essemagazine să se ducă dracului

Așa că, înainte să încep ceva important... Du-te dracului... către EsseMagazine

Ieri, o feministă care luptă împotriva revenge porn

Mi-a trimis un videoclip cu De Martino pe iPhone

Poliției poștale nu-i pasă, aici ești arestat doar pentru o lascivă

Au făcut un sfânt pe un puști de 15 ani,

Miracolul lui fiind să se joace pe PlayStation fără să înjure

Au împușcat un american anti-avort

Oh, relaxați-vă, băieți, Papa e încă la Vatican!

Ați auzit ce a spus Elly Schlein?

«Condamn Israelul, dar am o mulțime de prieteni evrei».

Italianul are un nou idol, îl cheamă Jannik Sinner

Un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler”.