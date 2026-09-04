Ionuț Radu, imperial pentru Celta Vigo! Românul a făcut minuni în poartă la meciul cu Real Sociedad

Ionuț Radu a fost omul decisiv pentru Celta Vigo în deplasarea de la Real Sociedad. Portarul român a avut o prestație excelentă și a contribuit din plin la remiza fără goluri, scor 0-0, în etapa a 6-a din La Liga.

Ionuț Radu Foto: Profimedia

Gazdele au avut mai multe șanse de a deschide scorul, însă Radu a intervenit de fiecare dată când a fost nevoie. Prima ocazie importantă a venit în minutul 13, când goalkeeperul român a respins în corner un șut trimis de Martin din apropierea porții.

Opt minute mai târziu, Radu a fost din nou la post. Oyarzabal a încercat să-l învingă cu un șut periculos, dar portarul Celtei a reușit să respingă mingea în ultimul moment.

Românul a continuat seria intervențiilor și în minutul 30, când a blocat șutul pe jos expediat de Yangel Herrera din afara careului.

La final, Radu a avut cinci intervenții la șuturile cadrate ale celor de la Real Sociedad, iar prestația sa a fost răsplătită cu nota 8,2 pe SofaScore, cea mai mare dintre toți jucătorii care au evoluat în partida de la San Sebastian.

Datorită intervențiilor portarului român, Celta Vigo a plecat cu un punct de pe terenul lui Real Sociedad. Formația din Vigo ocupă locul 16 în La Liga, cu două puncte după patru meciuri, partida cu Sociedad fiind disputată în avans.

Radu a ajuns la 54 de apariții pentru Celta Vigo, iar în 14 dintre acestea a reușit să încheie meciul fără gol primit.