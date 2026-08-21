Spaniolii l-au pus la zid pe Andrei Rațiu după greșeala din meciul cu Alavés: „Îți vine să intri în pământ de rușine!”

Andrei Rațiu a avut parte de un meci cu două fețe în cea de-a doua etapă din noul sezon de La Liga. Fundașul român a fost implicat în faza care a dus la golul lui Rayo Vallecano, dar a comis și o eroare importantă pe final, care i-a permis lui Alaves să egaleze.

În prima repriză, Rațiu a creat o fază periculoasă după ce a pătruns în ofensivă și a reușit să treacă de mai mulți adversari. Deși a pierdut mingea în apropierea careului, coechipierii săi au recuperat rapid balonul. Sergio Camello a profitat de situație și a trimis un șut de la distanță care a deschis scorul pentru formația din Vallecas, în minutul 48.

Rayo a fost aproape să păstreze avantajul până la final, însă lucrurile s-au schimbat în minutul 84. Presat de doi adversari în propria jumătate, Rațiu a încercat să trimită mingea către portar, dar pasa sa a fost interceptată de Mariano Diaz. Atacantul a ajuns singur în poziție ideală și l-a învins pe Batalla, restabilind egalitatea.

Spaniolii: „Gafă teribilă. Era abătut!”

Imaginile surprinse în timpul partidei îl arată pe Andrei Rațiu vizibil afectat. Fundașul român nu s-a alăturat colegilor pentru a sărbători golul și a rămas în urmă, cu o atitudine apăsată. Reacția sa poate sugera o anumită nemulțumire, mai ales după o perioadă în care transferul la un club mai important nu s-a concretizat. În plus, Rațiu vine după un sezon în care Rayo Vallecano a pierdut finala UEFA Conference League.

Spaniolii au remarcat la rândul lor această scădere de concentrare. Potrivit observațiilor din presa locală, Rațiu pare mai puțin conectat la ceea ce se întâmplă la Rayo Vallecano, iar această stare ar putea explica și greșelile comise în faza defensivă.

„Gafa lui Rațiu a fost teribilă! Era abătut, iar atacantul a fost genial, anticipând greșeală și finalizând perfect!”, au scris cei de la as.com.

„Îți vine să intri în pământ de rușine!”

„Nu există nimic mai frumos decât să joci pe Vallecas. Asta este clar, dar dacă, pe lângă faptul că trebuie să joci la Butarque, mai vezi și cum adversarii egalează în urma unei greșeli importante, suporterul lui Rayo Vallecano are toate motivele să fie și mai supărat. Mariano a marcat din nou pentru Alavés, pentru a doua etapă consecutivă, după un „assist” al lui Rațiu, în minutul 84, într-un moment în care îți vine să intri în pământ de rușine, și a obligat cele două echipe să împartă punctele (1-1)!”, au notat și jurnaliștii de la Mundo Deportivo.