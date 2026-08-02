 10 pentru Radiș. „Messi din canotaj” a ajuns la zece titluri europene! | adevarul.ro
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10 pentru Radiș. „Messi din canotaj” a ajuns la zece titluri europene!

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România a avut o comportare deosebită la Campionatul European de canotaj desfășurat în weekend, la Varese (Italia). Cu 8 medalii (6 de aur, una de argint și una de bronz), țara noastră s-a clasat pe locul 1 înaintea Germaniei (11 medalii, dintre care 5 de aur) și Marii Britanii (6 medalii, dintre care 5 de aur). S-a depășit astfel clasările de la edițiile din 2022 și 2023, când s-au luat 5 medalii de aur.

Simona a concurat anul acesta alături de Adriana la dublu rame (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)
Simona a concurat anul acesta alături de Adriana la dublu rame (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)

Cronologic vorbind, primele două titluri continentale au fost câștigat la dublu rame. La feminin (W2-), Adriana Adam şi Simona Radiş s-au impus în 6 minute, 49 de secunde, 4 sutimi, ceea ce reprezintă un nou record european. Podiumul a fost completat de Cehia (6:56,11) şi Italia (6:57,29). Pentru Simona (27 de ani), acesta a fost cel de-al 9-lea titlu european, respectiv al 2-lea la dublu rame după cel obținut anul trecut, la Plovdiv. Și trebuie remarcat faptul că stelista mai are patru la dublu vâsle. Ceea ce nu e deloc simplu, trecerea de la vâsle la rame implicând o tehnică diferită de propulsare a bărcii.

Prima zi în care s-au decernat medalii la Campionatul European de canotaj a fost bună pentru România. În sensul că sportivii noștri au urcat pe podium în patru probe. Iar două titluri continentale au fost câștigat la dublu rame. La feminin (W2-), Adriana Adam şi Simona Radiş s-au impus în 6 minute, 49 de secunde, 4 sutimi, ceea ce reprezintă un nou record european. Podiumul a fost completat de Cehia (6:56,11) şi Italia (6:57,29).

Simona și Adriana au dominat cu autoritate finala de la dublu rame (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)
Simona și Adriana au dominat cu autoritate finala de la dublu rame (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)

Pentru Simona (27 de ani), acesta a fost cel de-al 9-lea titlu european, respectiv al 2-lea la dublu rame după cel obținut anul trecut, la Plovdiv. Și trebuie remarcat faptul că stelista mai are patru la dublu vâsle. Ceea ce nu e deloc simplu, trecerea de la vâsle și rame implicând o tehnică diferită de propulsare a bărcii. La barca cu vâsle, fiecare canotor folosește două vâsle mai scurte, una aflată în dreapta sa, cealaltă în stânga, în timp ce la rame, sportivul are o singură ramă, ceva mai lungă, care este manevrată cu ambele mâini. Pe de altă parte, ramele sunt mai lungi pentru a compensa faptul că se folosește doar una. La individual, se folosesc doar vâsle. De asemenea, vâslitul presupune o mișcare simetrică a corpului, în timp ce la rame aceasta este asimetrică. În timp, jumătatea corpului unui rameur (cea de pe partea căreia se află rama) se dezvoltă mai mult decât cealaltă.

Record european doborât

Așadar, Radiș n-a concurat la această ediție a CE de canotaj la dublu vâsle, alături de Ancuța Bodnar, cea alături de care a cucerit titlul olimpic la Tokyo 2020. A făcut-o la dublu rame, însă față de anul trecut n-a mai avut-o colegă pe Magdalena Rusu, ci pe Adriana Adam. După finală, cea despre care Elisabeta Lipă a spus că este „Messi din canotaj” a declarat: „A fost o cursă bună și timpul a fost destul de bun. Ne bucurăm că am reușit să batem cu foarte puțin recordul european făcut tot de noi anul trecut (n.a. - 6:49,18). Avem potențial și sperăm să îmbunătățim cât mai mult pentru Campionatele Mondiale”. Întrebată dacă a fost așa cum și-au dorit, Simona a răspuns: „În mare parte a fost da, a fost așa cum ne-am dorit, mereu vor fi lucruri mici de îmbunătățit, dar asta este un lucru foarte bun, fiindcă doar prin îmbunătățit și șlefuit micile imperfecțiuni putem să evoluăm și să devenim o echipă mai bună”, a analizat Simona evoluția bărcii.

Argint la Campionatele Europene de canotaj pentru Adriana Ailincăi
Elisabeta Lipă s-a fotografiat alături de Adriana Adam și Simona Radiș (Foto: FRC / Balint Czucz)
Elisabeta Lipă s-a fotografiat alături de Adriana Adam și Simona Radiș (Foto: FRC / Balint Czucz)

O trecere de la vâsle la rame a făcut la această competiție și Adriana Adam (27 de ani), însă ea a mai concurat alături de Simona la 8+1. „Am făcut ceea ce am învățat acasă și ne bucurăm pentru acest rezultat. A fost o cursă cu emoții alături de Simona, dar mă bucur că am reușit să stăpânesc emoțiile constructive și să facem o cursă bună”, a spus cea care este colegă cu Radiș la CSA Steaua și care a bifat al 5-lea titlu european.

Cele două campioane au mărturisit că-și dedică lor acest triumf european. „Fiindcă noi am muncit și noi ne-am dedicat, după echipa din spate, care a contribuit și ne-a ajutat să atingem acest rezultat, dar nu cred că este vorba despre a dedica ceva cuiva, este de a ne bucura cu toții de un rezultat frumos adus pentru România”, a concluzionat Simona Radiș.

Adriana Adam și Simona Radiș sunt campioane europene și la 8+1 (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)
Adriana Adam și Simona Radiș sunt campioane europene și la 8+1 (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)

Medaliile câștigate de Simona Radiș la CE de canotaj seniori

Aur

Dublu vâsle - Poznan 2020

Dublu vâsle - Varese 2021

Dublu vâsle - Munchen 2022

8+1 - Munchen 2022

Dublu vâsle - Bled 2023

8+1 - Bled 2023

8+1 - Seghedin 2024

Dublu Rame - Plovdiv 2025

Dublu rame - Varese 2026

8+1 - Varese 2026

Argint

Dublu vâsle - Lucerna 2019

Brânz

Dublu vâsle - Seghedin 2024

În proba similară masculină (M2-), Ștefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci au terminat pe locul 1 în 6 minute, 15 secunde și 62 de sutimi. Lituania (6:18,29) s-a clasat pe locul 2, iar Italia a fost pe 3 (6:18,78). După festivitatea de premiere, Lehaci a declarat: „A fost o cursă foarte bună, foarte reușită și s-a văzut de la început că am venit aici să dominăm”. Trebuie spus, totodată, că Berariu și Lehaci dețin din 2025 recordul european în această probă: 6:11,57.

România, 4 medalii la CE de canotaj. S-a luat „aur” la dublu rame, fete și băieți
Berariu și Lehaci domină proba de dublu rame la CE (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)
Berariu și Lehaci domină proba de dublu rame la CE (Foto: FR Canotaj / Balint Czucz)

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