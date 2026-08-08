România strălucește la Mondialele de Canotaj U19! Patru medalii, dintre care două de aur pentru delegația tricoloră

România a avut un debut excelent la Campionatele Mondiale de Canotaj Under-19 de la Plovdiv, de unde juniorii tricolori au plecat cu patru medalii: două de aur și două de bronz.

Două medalii de aur și două de bronz pentru România

Cele mai bune rezultate au venit în probele de dublu rame masculin și patru rame feminin. Radu-Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba JM2-, după o cursă câștigată cu autoritate.

Un alt titlu mondial a fost obținut de echipajul feminin de patru rame, format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica. Fetele au preluat controlul cursei încă din primele momente și au reușit să-și păstreze avantajul până la final.

România a mai obținut două medalii de bronz. Gabriela Costinela Ursu și Andreea Măriuca Dumitrașcu au terminat pe locul al treilea în proba de dublu vâsle feminin, în timp ce echipajul de patru vâsle, alcătuit din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria-Elena Maximiuc, a completat bilanțul delegației tricolore cu o nouă clasare pe podium.

„O cursă foarte strânsă, gestionată frumos de sportivele noastre. Felicitări!”, a precizat Federația Română de Canotaj.

Rezultatele celorlalte echipaje ale României la Mondialele U19

„Răzvan Ioan Marin, Andrei Mihai Bălan, Cristian-Gabriel Lupu și Ilie Stamboala s-au clasat azi pe locul 5 în Finala B a Campionatelor Mondiale Under19 de la Plovdiv, Bulgaria. Pe locul 4 s-a clasat echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Plovdiv, Bulgaria!”, a transmis Federația Română de Canotaj, pe Facebook.