România a dominat finalele de la 8+1. Alte patru medalii de aur!

În a doua zi în care s-au desfășurat finale la Campionatul Mondial de canotaj de la Varese (Italia), România a cucerit medalii de aur în probele feminină și masculină de 8+1. Băieții au stabilit și o premieră.

La masculin, România (Claudiu Neamțu, Mateus-Simion Cozminciuc, Mugurel Vasile Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Florin Arteni, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Rucsandra-Ioana Bucșa) s-a impus în 5 minute, 25 de secunde și 95 de sutimi. Pe podium au mai urcat Germania (5:28,85) și Italia (5:31,74). Acesta este primul titlu european cucerit de România în proba masculină de 8+1.

În cursa feminină, România (Cristina Drugă, Geanina Dumitrița Juncănariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu) s-a impus în 5:56,14, fiind urmată de Marea Britanie (6:01,57) și Italia (6:03,65).

Alte medalii de aur au fost obținute la dublu mixt (Marian Enache și Iulia Bălăucă) și 8+1 mixt (Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Amalia Chelaru, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuţescu, Ştefan Berariu, Florin Lehaci şi Victoria Petreanu).

Cu 8 medalii (6 de aur, una de argint și una de bronz), România s-a clasat pe locul 1 în ierarhia pe națiuni, înaintea Germaniei (11 medalii, dintre care 5 de aur) și Marii Britanii (6 medalii, dintre care 5 de aur).

Tot astăzi, la schif simplu, Mihai Chiruță a terminat pe locul 4, având o revenire puternică în ultima parte a finalei.

La feminin, în finala B la schif simplu, Bianca Ifteni s-a clasat pe locul secund (8:13,79), fiind devansată de daneza Frida Sanggaard Nielsen (8:07,64). Campioană mondială U23, luna trecută, ea a ocupat locul 8 în ierarhia generală.

La para canotaj, Cristian Alexandru a ocupat locul 5 (ultimul) în Finala B (13:34,59).