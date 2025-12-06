search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit

0
0
Publicat:

O figură emblematică a sportului și afacerilor românești, Ion Țiriac, va fi onorat anul acesta de Alianța Americano-Română, primind „Premiul pentru Întreaga Carieră” în cadrul Galei anuale a organizației.

Ion Țiriac Foto/Sportspictures
Ion Țiriac Foto/Sportspictures

Evenimentul va avea loc pe 11 decembrie 2025, la Hotelul Willard din Washington D.C., și va aduna lideri politici, personalități culturale și oameni de afaceri de renume.

Alianța, o organizație non-profit și non-partizană dedicată întăririi relațiilor dintre România și Statele Unite, a acordat în trecut distincții unor personalități precum fostul președinte George W. Bush sau antreprenoarea română Anastasia Soare, evidențiind contribuțiile semnificative la parteneriatul strategic dintre cele două țări.

Fost campion și antreprenor de succes, Ion Țiriac își va adăuga astfel în palmares o recunoaștere de prestigiu, menită să celebreze întreaga sa carieră și impactul său de-a lungul anilor în sport și afaceri.

Laureați de prestigiu ai Alianței Americano-Române

De-a lungul anilor, organizația a onorat personalități remarcabile, printre care fostul președinte George W. Bush, antreprenoarea Anastasia Soare, comandantul general al Armatei SUA în Europa, lt. gen. Frederick Ben Hodges, și cunoscutul publicist Robert D. Kaplan.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
digi24.ro
image
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
stirileprotv.ro
image
Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase
gandul.ro
image
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
mediafax.ro
image
Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Florentin Petre într-un moment critic: “M-a salvat! Fac orice pentru el, doar să nu antrenez FCSB”
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Shakira și Pique, răsturnare spectaculoasă de situație!
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Top 10 țări ideale pentru pensionare în 2026. Țara preferată de români, pe primul loc
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir, atac la adresa USR: „Vrea să pună mâna pe justiție! Sunt numai pe luate”. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Nicio șansă! Reacția americanilor, după ce au aflat că pot întâlni România la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Este alertă de cutremur! INCDFP anunță 3 noi seisme
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?
click.ro
image
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
click.ro
image
Cât de mult s-a schimbat viața Corinei, fosta soție a lui Adrian Enache, după divorțul lor. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă