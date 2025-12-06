Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit

O figură emblematică a sportului și afacerilor românești, Ion Țiriac, va fi onorat anul acesta de Alianța Americano-Română, primind „Premiul pentru Întreaga Carieră” în cadrul Galei anuale a organizației.

Evenimentul va avea loc pe 11 decembrie 2025, la Hotelul Willard din Washington D.C., și va aduna lideri politici, personalități culturale și oameni de afaceri de renume.

Alianța, o organizație non-profit și non-partizană dedicată întăririi relațiilor dintre România și Statele Unite, a acordat în trecut distincții unor personalități precum fostul președinte George W. Bush sau antreprenoarea română Anastasia Soare, evidențiind contribuțiile semnificative la parteneriatul strategic dintre cele două țări.

Fost campion și antreprenor de succes, Ion Țiriac își va adăuga astfel în palmares o recunoaștere de prestigiu, menită să celebreze întreaga sa carieră și impactul său de-a lungul anilor în sport și afaceri.

Laureați de prestigiu ai Alianței Americano-Române

De-a lungul anilor, organizația a onorat personalități remarcabile, printre care fostul președinte George W. Bush, antreprenoarea Anastasia Soare, comandantul general al Armatei SUA în Europa, lt. gen. Frederick Ben Hodges, și cunoscutul publicist Robert D. Kaplan.