Gest neașteptat: Ion Țiriac evită înmormântarea prietenului său, dar îl trimite pe apropiatul său, Ilie Năstase

Ilie Năstase (79 de ani), legenda tenisului românesc, a anunțat că Ion Țiriac (86 de ani) nu va participa la funeraliile prietenului său, fostul mare jucător italian Nicola Pietrangeli, care a încetat din viață pe 1 decembrie, la vârsta de 93 de ani.

Ilie Năstase va fi prezent la ceremonie și îl va reprezenta pe Ion Țiriac, respectând astfel dorința fostului său partener și apropiat.

„Sunt la Milano, am fost la Consulatul de la Milano. Plec de aici la Roma, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Domnul Țiriac nu poate veni, dar m-a trimis pe mine”, a transmis Ilie Năstase, conform prosport.ro.

Ilie Năstase, amintiri despre Nicola Pietrangeli

Ilie Năstase a rememorat cu emoție sprijinul pe care l-a primit de la Nicola Pietrangeli, fostul mare tenismen italian.

”La începutul carierei, Nicola Pietrangeli a fost primul tenismen pe care l-am întâlnit, ca și jucător mai important. Cred că era în 1966, la Roma. Aveam 20 de ani. Ne-a ajutat foarte mult și pe mine și pe Ion Țiriac.

Tatăl lui era reprezentantul firmei Lacoste. Noi nu prea aveam echipament și ne-a oferit echipament. Țin minte că acela a fost primul meu echipament. Eram prieteni foarte buni. Vine și prințul Albert de Monaco la Roma, la înmormântare”, a declarat Ilie Năstase, conform sursei citate anterior.

Nicola Pietrangeli, legenda tenisului italian care a scris istorie la Roland Garros

Nicola Pietrangeli a fost unul dintre cei mai importanți tenismeni ai secolului XX. Născut în Tunisia într-o familie de origine italiană, Pietrangeli s-a impus rapid în lumea tenisului prin talentul său și stilul inconfundabil.

Cel mai mare succes al său a venit la Roland Garros, unde a cucerit două titluri în 1959 și 1960 și a mai jucat alte două finale. Italianul se remarca prin reverul său neobișnuit, rezistența fizică impresionantă și maturitatea tactică pe teren.

Pietrangeli a avut o carieră impresionantă și în Cupa Davis, cu peste 100 de apariții pentru Italia, deținând recordul de victorii pentru echipa națională. Chiar și după retragerea din activitate, a rămas implicat în tenis, fiind căpitanul naționalei Italiei și ocupând ulterior funcții oficiale în sport.