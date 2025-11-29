La 86 de ani, Ion Țiriac a numit „femeia perfectă”. Fascinat complet de românca al cărei nume a făcut înconjurul lumii

Miliardarul și fostul tenismen Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, a făcut o declarație surprinzătoare despre o fostă sportivă română, numind-o „femeia perfectă”.

Deși de-a lungul anilor a avut numeroase relații, Țiriac susține că între el și această femeie a existat doar o legătură de prietenie sinceră. Este vorba despre Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, pe care miliardarul a cunoscut-o încă din tinerețe, într-o perioadă complet diferită a României.

Țiriac a vorbit despre promisiunea pe care i-a făcut-o Nadiei, despre implicarea sa în construirea unei săli de gimnastică și, cu umor și admirație, a declarat că Nadia Comăneci este „femeia perfectă”.

„Am o urgență enormă cu sala Nadiei, care trebuie să fie gata în iulie anul viitor, când se vor împlini 50 de ani de la Montreal, de la doamna Nadia, femeia perfectă.

Canadienii au denumit o piață mare Nadia Comăneci, americanii o sărbătoresc, Comitetul Internațional Olimpic o sărbătorește, cred că și România ar trebui să facă ceva. Așa că i-am promis că o să fac o sală de gimnastică!”, a declarat Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Nadia Comăneci a intrat în istorie în vara lui 1976

La Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a obținut primul 10 din gimnastică, urmat de încă șase note perfecte. Patru dintre ele au fost la paralele inegale, iar celelalte trei la bârnă.

La doar 14 ani, românca s-a întors din Canada cu trei medalii de aur, la individual compus, paralele inegale și bârnă, plus un argint la echipe și un bronz la sol.

Performanțele sale olimpice au continuat patru ani mai târziu, la Moscova, unde a cucerit două medalii de aur, la bârnă și sol, și alte două de argint, la individual compus și echipe.