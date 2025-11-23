„Doping legal”. Ion Țiriac distruge WADA și cere desființarea scutirilor pentru sportivi. Ce spune despre consumul substanțelor cu scop terapeutic. „O crimă”

Ion Țiriac, ajuns la vârsta de 86 de ani, continuă lupta împotriva celor de la WADA (Agenția Mondială Antidoping), pe care o acuză că permite cu desăvârșire ceea ce el numește „doping legal”.

La scurt timp după ce le-a trimis o scrisoare vehementă jurnaliștilor francezi de la L’Equipe, în care și-a exprimat în mod clar intenția de a apela la instanță pentru reevaluarea sistemului antidoping și transparența acestuia, Țiriac insistă în mod ferm asupra interzicerii AUT-urilor.

AUT-urile reprezintă anumite scutiri medicale, considerate a fi un fel de alibi al sportivilor, pentru a putea utiliza substanțe interzise în scopuri terapeutice.

„Este corect ca în sport să se folosească ceea ce numim doping legal? Absolut nu, e o crimă acest AUT aprobat de CIO și WADA. Este o crimă! Sportul adevărat nu mai există, rămâne doar spectacolul și banii. Peste tot e doar despre bani!”, a afirmat miliardarul într-o conferință de presă.

Țiriac a dat drept exemplu cazul Serenei Williams

Magnatul a vorbit despre Serena Williams, care a susținut de mai multe ori că a beneficiat intens de excepții terapeutice pentru a folosi substanțe interzise.

„Se pare că Serenuța a primit timp de 20 de ani excepții de pe lista neagră. Se pare! Nu pot acuza direct, nu vreau să acuz! Nici nu ar fi trebuit să spun... doar medicul de familie știa.

‘Vasilică, scrie aici, te rog! Scrie că am nevoie de Ritalin!’ În general, există oameni care se nasc cu necesități speciale și au nevoie de Ritalin. Este un medicament util dacă cineva se naște cu o capacitate mai lentă... (n.r. se folosește pentru tulburările de atenție)!”, a mai explicat Țiriac, în urmă cu câteva luni.