Ioana Năstase rupe tăcerea despre agresiunile fizice repetate din partea fostului tenismen: „Am probe. Era gelos pe familia mea!”

Ilie Năstase, în vârstă de 80 de ani, s-a prezentat la poliție în urmă cu trei zile, în urma unei plângeri depuse de soția sa, Ioana Năstase, care l-a acuzat de agresiune, injurii și amenințări repetate.

Ilie și Ioana Năstase Foto: Facebook

„Era gelos inclusiv pe familia mea!”

Ulterior, Ioana Năstase a oferit noi detalii despre incident și a explicat contextul în care, susține ea, s-a ajuns la episodul de violență domestică.

„Au fost vreo trei seri la rând. Nu mi-ar fi ars mie să merg la Poliție, adică nu aș fi mers la Poliție degeaba. Nu îmi stă în caracter să-l jignesc. Nu l-am jignit cu absolut nimic. Lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Deci nimeni nu știe. Am tot văzut anumite speculații în presă legate de bani. Nu are nicio legătură cu asta. Noi nu ne-am certat niciodată pe această temă, legată de fostele soții. De asemenea, nici pentru bani. Certurile plecau cu totul și cu totul de la altceva.

(n.r. întrebată dacă a fost vorba de o criză de gelozie) Ați punctat bine. Fără motive. Adică fără motiv. Vecinii noștri vedeau. Eu stăteam mai tot timpul pe un scaun afară, da? Îl lăsam să facă ce vrea, să meargă unde vrea, să iasă cu cine vrea. El a fost cel care și-a dorit ca noi să locuim separat. Să se mai înțeleagă și acest aspect. Era gelos inclusiv pe familia mea. Dacă îi spuneam că merg la mama mea sau undeva, eu nu aveam voie să fac nicio mișcare. Era după mine mai tot timpul. El este un om sănătos și ok din toate punctele de vedere. Ce m-a deranjat pe mine a fost această gelozie dusă la extrem, pe care eu nu mai pot să o duc.

„I-am dat libertate, l-am respectat!”

Eu chiar nu cunosc acest sentiment de gelozie. Sunt o femeie sigură pe mine. Dacă e ceva să fie al meu, este. Dacă nu, nu. Adică, mai ales că el este Ilie Năstase. I-am dat libertate. I-am dat tot ce și-a dorit el. Tot, absolut tot. L-am respectat. Nu am ieșit în presă să vorbesc urât de el, că am văzut că încearcă să mă denigreze. Niciodată. Doar că, fiind o persoană publică, în momentul în care apelezi la o instituție, vrei, nu vrei, presa își face datoria.

(n.r. întrebată dacă a fost agresată fizic) De foarte multe ori. Și când spun aceste lucruri, eu am probe. Nu vorbesc aiurea. Pentru cei care spun anumite lucruri, ar trebui să se gândească: «Măi, femeia asta, dacă spune ceva, înseamnă că are și niște probe», da? Eu am trecut peste acele episoade, sperând că se va îndrepta!”, a declarat Ioana Năstase pentru cancan.ro.

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În proces de divorț din 2025

În ciuda acestor conflicte timpurii, divorțul dintre cei doi nu a fost încă pronunțat. Ioana Năstase nu a vorbit în mod cert despre o despărțire, lăsând totuși loc de interpretare în ceea ce privește o eventuală împăcare: „Nu știu ce să zic. Rămâne de văzut!”.

Versiunea lui Ilie Năstase: „Ordin greșit. În 8 ani n-am fost agresiv!”

Ulterior, procurorul a decis să anuleze ordinul de protecție emis împotriva lui Ilie Năstase. În același timp, poliția a deschis un dosar penal pentru a afla exact ce s-a întâmplat, iar cercetările sunt în continuare în desfășurare. Ilie Năstase susține că ordinul de protecție a fost emis pe nedrept și că situația nu a fost prezentată corect.

„În primul rând, ordinul de restricție a fost anulat de Judecătoria Constanța. Eu vă spun: s-a dat un ordin greșit, pentru că pe mine nu m-a chemat la poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Și atunci, cei de la tribunal și-au dat seama că a greșit poliția. Trebuie să-mi ia și mie declarație, nu? Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic. M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv. Păi, în ăștia 8 ani n-am fost agresiv? Numai acum, după 8 ani, sunt agresiv? Nu înțeleg.

(n.r: Soția dumneavoastră a declarat că a fost amenințată) Amenințată cu ce? Și pentru ce? Cu ce? Cum pot să o ameninț? Invers, ea, dacă mă amenință pe mine, o femeie poate să amenințe un bărbat, dar un bărbat nu poate să-i spună lucrurile urâte unei femei, nu se poate. Invers se poate.

(n.r: Și în legătură cu brățara electronică de supraveghere?) Brățara electronică se dă după ce îi interoghezi pe amândoi, ambele părți care sunt implicate. Nu vi se pare corect așa ceva? Mie nu mi-a luat declarație nimeni!”, a declarat Ilie Năstase, conform sursei citate anterior.

Soția tenismenului a cerut inclusiv instituirea monitorizării electronice

„La data de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment.

Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse!”, a transmis IPJ Constanța, potrivit ziuaconstanta.ro.