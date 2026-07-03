Ilie Năstase a primit reproșuri pe bandă rulantă de la Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între cei doi, după finala Cupei Davis din 1972

La mai bine de cinci decenii de la finala Cupei Davis din 1972, Ilie Năstase a vorbit despre unul dintre momentele tensionate trăite alături de Ion Țiriac, în perioada în care reprezentau România în competiția pe echipe.

„Mi-a reproșat foarte mult atunci când am pierdut cu Statele Unite!”

Fostul lider mondial a rememorat înfrângerea suferită de România în fața Statelor Unite, scor 2-3, la București, și a dezvăluit că, după acel duel, Ion Țiriac i-a reproșat faptul că nu s-a alăturat mai devreme lotului național pentru pregătirea meciurilor.

„Nu ne-am certat, dar mi-a reproșat foarte mult atunci când am pierdut cu Statele Unite, la București. În Cupa Davis, în 1972. În acel an am jucat finala de la US Open cu Arthur Ashe și trebuia să venim cu două săptămâni înainte de Cupa Davis. Și i-am spus antrenorului naționalei și lui Țiriac că eu m-am înscris la turneele de la Seattle și de la Los Angeles și nu pot să plec pentru că mă amendează.

Am câștigat ambele turnee disputate pe ciment, iar când am ajuns la București mai erau 3-4 zile până la primul meci și nu am avut timp să mă antrenez pe zgură foarte mult. Aveam și o problemă la deget și am pierdut meciul. Iar Țiriac mi-a zis: «Trebuia să fii aici». A fost un reproș, nu a fost o ceartă!”, a spus, în primă instanță, Ilie Năstase, la Fain&Simplu cu Mihai Morar.

„Ne-a primit Ceaușescu după meci!”

În același timp, fostul mare campion a povestit și un episod mai puțin cunoscut petrecut după duelul cu americanii. Pe fondul speculațiilor apărute la acea vreme, Năstase a susținut că a primit un mesaj de încurajare din partea Elenei Ceaușescu, un gest care l-a surprins profund.

„Ne-a primit Ceaușescu după meciul cu Statele Unite, el nu era supărat, știu că m-am întâlnit cu soția sa. M-a văzut supărat și m-a luat deoparte: «Flăcăule, du-te liniștit unde trebuie să te duci, pentru că noi știm că tu nu ai vândut meciul». Au fost zvonuri, nu cred că în altă țară te poate acuza de așa ceva!”, a mai recunoscut Năstase, conform sursei citate anterior.