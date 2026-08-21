Giorgios, „perla” familiei Hagi, a împlinit un an. Imaginile publicate de Ianis și Elena

Ianis Hagi și soția sa, Elena, au marcat împlinirea primului an de viață al fiului lor, Giorgios, printr-o ședință foto de familie. Fotbalistul a publicat imagini alături de cei doi, în ipostaze relaxate, acasă, și i-a transmis băiatului o urare specială.

Imaginile inedite au strâns aproape 30.000 de aprecieri în decursul a 12 ore, semn că internauții au interacționat pozitiv cu „dezvăluirea” chipului micuțului. Ianis și Elena au încercat să-l țină departe de mediul online pe Giorgios, astfel că noi imagini cu băiețelul apar destul de rar pe conturile de socializare ale părinților.

„Un an întreg în care te-am iubit, te-am privit cum creșteai și m-am întrebat cum am trăit fără tine. La mulți ani, băiatul nostru dulce”, a scris Ianis Hagi, pe contul personal de Instagram.

Reacții în secțiunea de comentarii

„Regulile lui Gio!”, a transmis Luminița, soția lui Gică Popescu;

Kira Hagi și Crina, soția lui Răzvan Marin, au transmis șiruri de emoticoane în formă de inimă;

„La mulți anișori, îngeraș minunat!”, a transmis Vanessa, soția lui Denis Drăguș;

„La mulți ani, pui mic!”, a comentat Irina, soția lui Cristi Manea;

„La mulți ani!”, a transmis și Gabi Balint.

Ianis Hagi ar putea ajunge în Bundesliga

Pe plan sportiv, Ianis Hagi traversează o perioadă în care nu poate evolua din cauza unei accidentări. Mijlocașul lui Alanyaspor nu a apucat să debuteze în noul sezon din Turcia, însă ar putea schimba echipa în perioada următoare. Acesta are o ofertă de 800.000 de euro și este posibil să ajungă în Germania.