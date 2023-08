Halep, imagini care deprimă: Un an de la ultimul meci jucat de Simona. Unde a ajuns sportiva care a bătut-o VIDEO

Cazul Halep demonstrează că, într-adevăr, nu știi niciodată ce-ți rezervă viața! Pe 29 august 2022, când a pășit pe teren pentru confruntarea cu ucraineanca Daria Snigur (ocupa locul 125 WTA la ora meciului), în turul I de la US Open, Simona Halep era o femeie măritată și o jucătoare în mare formă, aflată pe locul 7 mondial. Astăzi, la fix un an distanță, „Simo“ a trecut printr-un divorț de Toni Iuruc și n-a mai luat racheta în mână, în cadrul unui turneu WTA, de la partida pierdută cu Daria Snigur la US Open 2022.

Practic, în decurs de un an, viața Simonei s-a schimbat radical. Și drama e că, foarte probabil, marea lovitură urmează să vină! Pentru că Adevărul a explicat care sunt cele trei scenarii aflate pe masă, la ora actuală, în cazul de dopaj în care e implicată constănțeanca de 31 de ani. În plus, clasamentul Simonei s-a făcut praf, ea pierzând, practic, toate punctele adunate! În acest moment, are un total de 10 puncte WTA cu care ocupă poziția 1.138 WTA. După US Open 2023 (28 august – 10 septembrie) și aceste puncte se vor „topi“, iar Halep va dispărea din clasamentul mondial. Ceea ce înseamnă o altă mare problemă, după cum Adevărul a explicat aici.

Până vom vedea ce verdict va da Sport Resolutions în cazul Halep, putem urmări, oftând, ultimele imagini cu Simona Halep pe terenul de tenis. Sunt imagini de la duelul cu Daria Snigur, pierdut de „Simo“ după o partidă de o oră și 42 de minute la New York: 2-6, 6-0, 4-6. De remarcat că ucraineanca Daria Snigur, deși a bătut-o pe Halep, n-a făcut mare lucru la US Open. Ea a părăsit turneul în meciul următor, în turul II, după eșecul suferit cu Rebecca Marino, scor 3-6, 6-7. Astăzi, Daria Snigur (21 de ani) e o jucătoare la fel de slabă, aflată pe locul 123 mondial. Și a fost eliminată în turul I al calificărilor pentru US Open 2023, după un meci cu Lily Miyazaki (198 WTA), scor 3-6, 2-6.

