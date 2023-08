Cazul Halep capătă altă dimensiune: Trei scenarii și marea problemă a Simonei

După mai bine de 11 luni de speculații, acuze și interpretări ale diferitelor paragrafe de regulament avem, în sfârșit, părerea unui om „cu greutate“, implicat direct în lupta cu trișorii din sport.

Pentru că Travis Tygart, ale cărui declarații au fost publicate în „Adevărul“ de joi, e un om avizat. Care, atunci când vorbește despre doping, lumea ascultă și ia notițe. Iar dacă șeful USADA a spus, răspicat, că nu poate fi vorba de dopaj, în cazul unui sportiv care a folosit un supliment contaminat, atunci înseamnă că Halep și echipa ei s-au prezentat la audierile de la Sport Resolutions, pe 28 și 29 iunie, cu o apărare solidă. Care nu o va scăpa pe „Simo“ de suspendare, însă îi poate salva reputația.

De acum, acest caz va fi influențat, în primul rând, de probele furnizate de avocații lui Halep și de calitatea lor. „Weekend Adevărul“ prezintă, în rândurile de mai jos, cele trei scenarii aflate pe masă, în așteptarea verdictului de la Sport Resolutions.

Varianta cea mai fericită: suspendare de un an

Din capul locului trebuie făcută o precizare: indiferent de cât de solide sunt probele furnizate de tabăra Halep, ea nu poate fi scutită de suspendare. La ora actuală, codul Agenției Mondiale Antidoping (WADA) nu lasă loc de interpretări: „Orice sportiv e direct responsabil de substanțele găsite în organismul său“.

Așadar, nimeni n-a fost iertat, pe motiv că a primit ceva interzis din partea medicului, fără știința sa, sau că a ingerat o substanță dopantă care a contaminat medicamentele / vitaminele sale. Travis Tygart a insistat însă că nu poate fi pus semnul egalului între „dopajul intenționat“ și „contaminare“. Dacă și comisia Sport Resolutions, care a audiat cazul Halep, va ajunge la această concluzie, pe baza probelor primite, atunci Simona poate scăpa cu o suspendare blândă. Care să acopere perioada în care ea a stat deja pe tușă. Exact despre acest scenariu a vorbit și George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, în dialog cu „Gazeta Sporturilor“.

„Din punctul meu de vedere, îi vor da minimum un an Simonei ca ei să-și acopere această perioadă în care ea n-a jucat. Dacă vor spune că e nevinovată, cu siguranță, vor trebui să răspundă ei pentru prejudiciile enorme de imagine și tot ce s-a întâmplat vizavi de ea“, a spus șeful tenisului românesc.

Cum „Simo“ a disputat ultima partidă pe data de 29 august 2022, în turul I de la US Open, în câteva zile, se va împlini un an de la dispariția ei din circuit. Orice eventuală suspendare se va socoti însă, începând cu a treia săptămână a lunii octombrie. Pentru că știrea testului picat de româncă a apărut pe data de 21 octombrie 2022. Iar Simona a fost suspendată provizoriu din momentul în care i s-a comunicat, în mod oficial, că testele efectuate la US Open au furnizat două rezultate pozitive – proba B a confirmat proba A - pentru consum de Roxadustat.

Chiar și așa, Halep ar trebui să desfacă șampania dacă, într-adevăr, ar primi o suspendare de doar un an. O asemenea decizie n-ar mai salva acest sezon, deja compromis, însă i-ar permite să-l abordeze pe cel din 2024 cu povestea dopajului dată uitării. Ca un coșmar din care finalmente s-a trezit.

Varianta intermediară: Suspendare redusă la TAS

Un alt scenariu ar fi o suspendare mai mare de un an pe care românca să o atace imediat. Și, într-un caz fericit, să obțină reducerea ei. Despre o asemenea variantă a vorbit Cristian Jura, expert în dreptul sportiv și arbitru la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Adică, celebrul TAS, unde România a tot avut litigii, provenite mai ales din lumea fotbalului. În dialog cu „Fanatik“, Jura a explicat cum vede el dosarul Simonei: „Etapele sunt simple. Tribunalul de la Sport Resolutions urmează să se pronunţe. Deci, audiere, pronunţare şi după ce primeşte decizia, ea se poate adresa, în termen de 21 de zile, şi Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Dar asta după ce ia cunoştinţă de decizie şi e nemulţumită de ea“.

Cu o asemenea situație s-a confruntat o altă jucătoare de tenis, americanca Varvara Lepchenko (37 de ani). Aceasta a reușit să demonstreze, cu probe, că o substanță interzisă a ajuns în organismul ei printr-o pastilă contaminată. Chiar și așa, inițial, a fost suspendată 4 ani! După o luptă dură dusă prin tribunale, care a durat 11 luni, Lepchenko a obținut reducerea pedepsei la 21 de luni. Americanca a stat în afara tenisului, din cauza acestui caz de dopaj, între august 2021 și mai 2023.

Revenind la Simona, un astfel de scenariu ar fi în favoarea ei, doar dacă suspendarea inițială, dictată de Sport Resolutions, ar fi de vreo doi ani. Pentru că, într-o asemenea situație, ea ar putea spera ca, la TAS, ar primi o pedeapsă de 12-14 luni. Dragoș Suciu, specialistul Digi Sport pe tenis, spune că așa se întâmplă, de obicei: „În general, la Sport Resolutions se dau suspendări de doi ani, apoi deciziile sunt atacate la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În general, acolo se reduc la jumătate“.

Varianta de coșmar: adio tenis!

În ciuda declarațiilor oferite de Travis Tygart, care sunt de bun augur în cazul Halep, nu toată lumea e convinsă că dosarul Simonei de dopaj va avea un final fericit.

Cei care intră în categoria scepticilor arată spre o altă problemă a lui Halep. Și anume a doua acuzație lansată la adresa ei de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Cea cu pașaportul biologic. Acesta detectează niște valori suspecte în probele de sânge. Gabriela Andreiașu, omul care conduce Agenția Națională Antidoping (ANAD), a vorbit, pe larg, despre această problemă în cazul Halep.

„Iregularități în pașaportul biologic se referă la modificări ale unor markeri pe care îi identifică laboratorul de control antidoping. Sunt niște indicatori foarte bine stabiliți, identificați de laborator, încărcați în sistemul ADAMS (n.r. - Anti-Doping Administration & Management System). Când se identifică valori modificate, sistemul ADAMS atrage un semnal de alarmă. Declarat «likely-doping» (n.r. posibil dopaj), cum a fost in cazul Simonei, s-a urmat procedura de gestionare a rezultatelor. Markerii din pașaportul biologic al Simonei au fost analizați pe o perioadă mai lungă de timp (n.r. - 10 ani)“, a spus Andreiașu pentru prosport.ro.

În fața acestei acuzații, „Simo“ s-a apărat deja, oferind o declarație în presă. Ceea ce înseamnă că și avocații ei au depus probele necesare, la audierile de la Londra. „Trei experți renumiți la nivel mondial, care mi-au studiat analizele, au concluzionat, în mod clar, că testul meu de sânge are valori normale“, a afirmat Halep.

Dacă e așa, atunci „Simo“ poate răsufla ușurată. În caz contrar însă, o paște o suspendare drastică. Vehiculată în lumea tenisului că ar fi de peste 4 ani! Dacă acest scenariu de coșmar s-ar adeveri, Simona poate spune adio tenisului.

Participarea la US Open, o invenție a presei din România

La un moment dat, mai precis pe data de 20 iulie, un site de sport din România a publicat un titlu-bombă: „Regulamentul e clar: Simona Halep revine pe teren! Primul turneu la care poate juca“. O invenție grosolană pentru afișări, așa-zisa știre anunța iminenta revenire a Simonei pe teren, la US Open 2023 (28 august – 10 septembrie). Articolul era bazat pe faptul că numele lui Halep a apărut pe lista preliminară a jucătoarelor pentru turneul de la Flushing Meadows. Asta deși, inclusiv pe această listă preliminară, în dreptul Simonei a fost trecută și o steluță: „Suspendată provizoriu“. Încă de atunci, „Adevărul“ a explicat că apariția pe lista preliminară nu înseamnă nimic. Așa s-a întâmplat și cu Novak Djokovici, al cărui nume a fost pe lista preliminară, atât la Australian Open 2022, cât și la US open 2022. Sârbul a lipsit, ulterior, de la ambele întreceri din cauza restricțiilor pandemice. Acum, e tot mai clar că și Simona are șanse de 0,1%,, nu de a juca la US Open 2023, ci de a mai intra pe teren anul acesta! Pentru că nici măcar n-a primit, deocamdată, un prim verdict pe baza căruia să putem estima data revenirii sale în circuit.