Simona Halep, noi dezvăluiri despre coșmarul prin care trece: „Am început să privesc tenisul altfel” VIDEO

Pe 29 august se împlinește un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep în circuitul WTA, la US Open, ulterior fiind depistată pozitiv în cazul de dopaj.

La finalul lunii iunie, sportiva a fost audiată în fața tribunalului independent Sports Resolutions, însă fără verdict până acum.

Într-un interviu pentru Eurosport, Simona Halep (31 de ani) spune că incertitudinea din ultimele luni a fost cel mai greu de gestionat.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată. Îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi. E greu să trăieşti în stilul acesta.

A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis”, a spus Simona Halep, potrivit Eurosport.

În acest timp. Simona Halep a ieșit din top 1000 WTA, iar după US Open 2023 va ieși definitiv din top. Și va rămâne fără nici un punct.