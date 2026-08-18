Gică Hagi, despre cea mai de preț lecție învățată de la Mircea Lucescu: „Trebuie să avem grijă de jucătorul român!”

Gică Hagi, selecționerul României, consideră că fotbalul românesc are nevoie de o strategie construită pe termen lung și de un accent mai mare pus pe formarea și promovarea tinerilor jucători.

Hagi a vorbit, în cadrul celei mai recente conferințe de presă, despre influența pe care Mircea Lucescu a avut-o asupra sa, atât ca fotbalist, cât și în cariera de antrenor. Fostul selecționer îl considera pe Lucescu un adevărat mentor, iar una dintre lecțiile importante pe care le-a preluat de la acesta este necesitatea de a identifica din timp jucătorii capabili să devină repere pentru generațiile lor și de a le oferi șansa de a se afirma.

Hagi: „Cea mai mare investiție e în copii!”

Pentru Hagi, modelul transmis de Lucescu presupune mai mult decât rezultate imediate: presupune curajul de a acorda încredere tinerilor talentați, de a-i integra în fotbalul de nivel înalt și de a construi în jurul lor echipe capabile să obțină performanțe durabile.

„Am convocat mulți jucători din România, sunt jucători competitivi în România, care pot juca la un nivel mult mai înalt. S-au întâmplat vara asta mai multe lucruri, dar dacă vrem să avem echipe în cupele europene, atunci trebuie să avem o strategie pe termen lung, cel puțin 10 ani. Cea mai mare investiție e în copii, dacă vrei să ai o echipă. Avem o teamă prea mare în cazul promovării jucătorilor. Trebuie să avem mult mai mult curaj și politica cluburilor trebuie să se bazeze pe mai mulți jucători români.

„Asta am învățat de la nea Mircea Lucescu!”

Dacă vrei să ai jucători buni, atunci copilul are nevoie de un profesor. Așa cum am avut și eu un profesor de la 12 ani. Am văzut jucători de echipa națională și sunt rezerve în Divizia B, vorbesc de jucătorii tineri, șefi de generație. Asta am învățat de la nea Mircea Lucescu, liderii de generații trebuie să-i vezi și să încerci să-i aduci. Un șef de generație să se ducă și să nu joace, e o mare problemă. Trebuie să avem grijă de jucătorul român.

Să nu uite că jucătorul tânăr nu e jucător deja făcut, are multe de făcut. Spania de aceea a ajuns cea mai bună din lume, e vorba de mentalitate. În 1990 nu au ieșit din grupe și acum au ajuns la perfecțiune!”, a spus Gică Hagi, în cadrul celei mai recente conferințe de presă.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Hagi a ajuns ulterior pe banca naționalei, într-un moment în care ideea de reconstrucție și dezvoltare a fotbalului românesc a devenit una dintre principalele sale priorități.