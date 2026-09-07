 Gianni Infantino nu se dă bătut și va candida la șefia FIFA | adevarul.ro
search
Luni, 7 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gianni Infantino nu se dă bătut și va candida la șefia FIFA

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Scandalul izbucnit după Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Mexic și Canada pe tema de a se crea o noua companie care să gestioneze drepturile comerciale pentru toate competițiile FIFA nu l-a afectat foarte tare pe Gianni Infantino. Iar potrivit unor surse demne de încredere, acesta n-a renunțat la gândul de a obține un nou mandat de președinte al forului fotbalistic mondial.

Gianni Infantino a fost în Polonia, acolo unde se desfășoară CM feminin U20
Gianni Infantino a fost în Polonia, acolo unde se desfășoară CM feminin U20 Foto: EPAImages

Potrivit site-ului cotidianului francez „L'Equipe”, oficialul în vârstă de 56 de ani candidează pentru un nou mandat, după ce a mai fost reales în 2019 şi, ulterior, în 2023.

A fost citat un purtător de cuvânt al FIFA, care a indicat, duminică, potrivit mai multor instituţii de presă, inclusiv Sky Sports: „Preşedintele FIFA a anunţat, în aprilie, că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou".

Sâmbătă, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale feminine sub 20 de ani (U20), Infantino a evitat întrebările privind viitorul său. „Va exista un moment şi un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici", a declarat acesta înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă.

Votul va fi exercitat în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027. Candidaţii care doresc să intre în competiţie împotriva lui Infantino trebuie să îşi anunţe candidatura până în 18 noiembrie.

În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federaţii, deşi s-a confruntat şi cu solicitări de a demisiona. Acesta a fost supus unei presiuni tot mai mari din cauza încercării sale, ulterior abandonate, de a crea o noua companie care să gestioneze drepturile comerciale pentru toate competiţiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale, din care 21% din acţiuni urmau să fie vândute unei companii de investiţii private.

Fifa Forward Enterprise (FFE) a fost abandonată după criticile venite din partea mai multor confederaţii, în frunte cu UEFA, care a ameninţat iniţial cu boicotarea tuturor competiţiilor FIFA.

Fost mare antrenor în Franța și Anglia, Arsene Wenger a fost printre cei care au criticat forul mondial: „Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară şi incontestabilă, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă care serveşte sportul nostru cu angajament, transparenţă şi integritate", a declarat actualul director FIFA pentru dezvoltare globală a fotbalului într-un comunicat.

De asemenea, mai mulți foști fotbaliști cunoscuți, în frunte cu francezul Mikael Silvestre, au cerut o „schimbare” la conducerea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), organism aflata într-o criză profundă după eșecul planului de a deschide Cupa Mondială către investitori privați. Pe de altă parte, Samuel Eto'o, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Camerun şi o personalitate marcantă a fotbalului african, îl susține pe Gianni Infantino.

Nici președintele SUA nu s-a putut abține și a intervenit în scandalul care zguduie fotbalul mondial. Donald Trump a declarat că FIFA ar comite o „greșeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe președintele său, Gianni Infantino, care a fost ținta unor critici dure în urma planului abandonat de a deschide forul mondial către investitori privați. Oficialul de la Casa Albă a scris un mesaj pe pe platforma sa, Truth Social, în care a subliniat că „FIFA ar comite o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în considerare, fie și pentru o clipă, înlocuirea președintelui său, Gianni Infantino”.

Pe de altă parte, președintele Uniunii Europene de Fotbal Asociație (UEFA) și un adversar important al liderului FIFA, Gianni Infantino, Aleksander Ceferin (58 de ani) a anunțat că nu va candida împotriva acestuia la următoarele alegeri pentru șefia sportului cu balonul rotund la nivel mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
digi24.ro
image
Cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Data până când mai poate fi folosit documentul
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan refuză să răspundă la întrebarea despre desemnarea noului premier, după ce a spus săptămâna trecută că va face anunțul „în zilele următoare”
gandul.ro
image
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
mediafax.ro
image
Dan Șucu, atacat de fanii lui Genoa după majorarea de capital de la Rapid. Italienii cred că afaceristul român a luat banii din profitul lor
fanatik.ro
image
Achiziție eșuată de armament care a lăsat Ucraina fără obuze. Grupul indian implicat în uriașul scandal din Estonia este prezent și în România
libertatea.ro
image
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
digi24.ro
image
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
gsp.ro
image
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
digisport.ro
image
Ce obicei are Oana Roman în prima zi de școală a fetei: „În fiecare an ii fac“
click.ro
image
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Nicușor Dan le-a dat o problemă de matematică elevilor din Curcani, la deschiderea anului școlar
observatornews.ro
image
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
cancan.ro
image
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Micul oraș din România care găzduiește una dintre cele mai importante instalații militare din Europa. De ce localitatea apare în calculele marilor puteri
playtech.ro
image
Motivul pentru care a căzut transferul lui Andrei Raţiu la Fulham: “Aceeaşi situaţie a fost şi cu Mutu la Parma”
fanatik.ro
image
Dacia schimbă planul. Renunță la un vehicul mare, la scurt timp după avertismentul despre viitorul mărcii. Ce pregătește producătorul de la Mioveni
ziare.com
image
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
digisport.ro
image
Calvarul prin care a trecut Gina Pistol înainte de finala MasterChef: „A fost ceva rău de tot”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer și soțul ei și-au cumpărat casă, iar renovările sunt în toi. Locuința e mare, spațioasă și are etaj. Punctul de atracție este curtea foarteee mare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a făcut propunerea de premier către partide. Anunțul momentului (Surse)
mediaflux.ro
image
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Dan Negru, mesaj controversat la început de an școlar. Prezentatorul, revoltat de un obicei păstrat de zeci de ani în școli: „O pedeapsă militară”
click.ro
image
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
click.ro
image
Ramona Olaru e iar îndrăgostită! Ce a atras-o la noul ei iubit: „Are ce-i trebuie!”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Prințul William și Prințesa Anne Foto Getty Images (2) jpg
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Anamaria Prodan ar fi dat o avere pentru majoratul lui Bebeto. Cât a costat petrecerea de 18 ani
image
Dan Negru, mesaj controversat la început de an școlar. Prezentatorul, revoltat de un obicei păstrat de zeci de ani în școli: „O pedeapsă militară”

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat