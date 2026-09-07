Gianni Infantino nu se dă bătut și va candida la șefia FIFA

Scandalul izbucnit după Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Mexic și Canada pe tema de a se crea o noua companie care să gestioneze drepturile comerciale pentru toate competițiile FIFA nu l-a afectat foarte tare pe Gianni Infantino. Iar potrivit unor surse demne de încredere, acesta n-a renunțat la gândul de a obține un nou mandat de președinte al forului fotbalistic mondial.

Gianni Infantino a fost în Polonia, acolo unde se desfășoară CM feminin U20 Foto: EPAImages

Potrivit site-ului cotidianului francez „L'Equipe”, oficialul în vârstă de 56 de ani candidează pentru un nou mandat, după ce a mai fost reales în 2019 şi, ulterior, în 2023.

A fost citat un purtător de cuvânt al FIFA, care a indicat, duminică, potrivit mai multor instituţii de presă, inclusiv Sky Sports: „Preşedintele FIFA a anunţat, în aprilie, că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou".

Sâmbătă, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale feminine sub 20 de ani (U20), Infantino a evitat întrebările privind viitorul său. „Va exista un moment şi un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici", a declarat acesta înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă.

Votul va fi exercitat în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027. Candidaţii care doresc să intre în competiţie împotriva lui Infantino trebuie să îşi anunţe candidatura până în 18 noiembrie.

În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federaţii, deşi s-a confruntat şi cu solicitări de a demisiona. Acesta a fost supus unei presiuni tot mai mari din cauza încercării sale, ulterior abandonate, de a crea o noua companie care să gestioneze drepturile comerciale pentru toate competiţiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale, din care 21% din acţiuni urmau să fie vândute unei companii de investiţii private.

Fifa Forward Enterprise (FFE) a fost abandonată după criticile venite din partea mai multor confederaţii, în frunte cu UEFA, care a ameninţat iniţial cu boicotarea tuturor competiţiilor FIFA.

Fost mare antrenor în Franța și Anglia, Arsene Wenger a fost printre cei care au criticat forul mondial: „Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară şi incontestabilă, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă care serveşte sportul nostru cu angajament, transparenţă şi integritate", a declarat actualul director FIFA pentru dezvoltare globală a fotbalului într-un comunicat.

De asemenea, mai mulți foști fotbaliști cunoscuți, în frunte cu francezul Mikael Silvestre, au cerut o „schimbare” la conducerea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), organism aflata într-o criză profundă după eșecul planului de a deschide Cupa Mondială către investitori privați. Pe de altă parte, Samuel Eto'o, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Camerun şi o personalitate marcantă a fotbalului african, îl susține pe Gianni Infantino.

Nici președintele SUA nu s-a putut abține și a intervenit în scandalul care zguduie fotbalul mondial. Donald Trump a declarat că FIFA ar comite o „greșeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe președintele său, Gianni Infantino, care a fost ținta unor critici dure în urma planului abandonat de a deschide forul mondial către investitori privați. Oficialul de la Casa Albă a scris un mesaj pe pe platforma sa, Truth Social, în care a subliniat că „FIFA ar comite o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în considerare, fie și pentru o clipă, înlocuirea președintelui său, Gianni Infantino”.

Pe de altă parte, președintele Uniunii Europene de Fotbal Asociație (UEFA) și un adversar important al liderului FIFA, Gianni Infantino, Aleksander Ceferin (58 de ani) a anunțat că nu va candida împotriva acestuia la următoarele alegeri pentru șefia sportului cu balonul rotund la nivel mondial.