Gama Iveco 2026 Foto: (c) 2019 QinJin/Shutterstock. No use without permission.

Iveco, după 50 de ani de la înființare se repoziționează, migrează de la a fi un furnizor de vehicule industriale, către un partener premium de mobilitate.

Dacă nu ești implicat direct în universul transportatorilor, și doar percepi camioanele ca pe ceva care te încurcă pe autostradă, vei fi tentat să crezi că ei „locuiesc” într-un arhaic, iar tu cu Android Auto sau Apple CarPlay ești în drum spre Marte. Realitatea este puțin altfel, și vom detalia în cazul particular al celor de la Iveco, pentru că tot am participat la Iveco Experience 2026, un eveniment unde am văzut tehnologie la lucru, dar și monștri de 1.300 CP și 6.000 Nm evoluând pe circuit.

Iveco Experience 2026 a fost mai mult un festival decât un eveniment unde am venit să descopăr cum vede producătorul italian ziua de mâine. Gazdă pentru partea noastră de Europă a fost Praga și circuitul Autodrom Most.

Iveco a sărbătorit anul trecut 50 de ani de la înființare, iar în cadrul evenimentului compania și-a prezentat viziunea pentru viitor. În primul rând vorbim despre o repoziționarea a mărcii, de la un furnizor de vehicule industriale, Iveco se poziționează de acum ca un partener premium de mobilitate. Noua identitate a mărcii italiene se numește Spirito in Movimento și este construită din trei piloni:

Motion by Design

Reprezintă punctul de întâlnire dintre inginerie și creativitate. Pentru Iveco, designul este o disciplină care plasează oamenii în centrul fiecărei decizii, de la ergonomia cabinei șoferului până la logica interfeței digitale. În cadrul evenimentului, diverse instalații – precum grilele frontale și o cabină secționată – ilustrează modul în care performanța, eficiența și utilizarea în condiții reale se îmbină în fiecare detaliu, oferind un nivel ridicat de personalizare pentru a răspunde cerințelor specifice ale fiecărui client.

Iveco S-WAY M72 World Tour Foto: Iveco

Pentru a fi mai explicit, o să aduc în discuție un concert găzduit de Arena Națională pe 13 mai anul acesta. Este vorba de concertul Metallica. Toată partea de logistică a celebrei trupe americane a fost transportată de către camioane Iveco, producătorul fiind partener oficial al turneului M72 World Tour.

1/6 Iveco Daily M72 World Tour Foto: Iveco

Flota este compusă din 10 Iveco S-Way LNG, 4 Iveco S-Way alimentate cu biodiesel, două versiuni electrice Iveco S-eWay și două microbuze Iveco eDaily. Pentru clienți a fost disponibilă o serie limitată de 72 modele S-Way în schema cromatică a turneului.

Iveco are numele legat și de VR46 Racing Team, echipă din MotoGP deținută de Valentino Rossi.

Motion through Experience

Modelează întreaga experiență a clientului: de la configurarea vehiculului potrivit până la operațiunile zilnice, de la finanțare până la reînnoirea parcului auto. Este angajamentul Iveco de a simplifica și de a face mai intuitivă această experiență, prin intermediul unui ecosistem integrat de vehicule și servicii. În cadrul evenimentului, instrumente precum calculatorul pentru costul total de proprietate (TCO) și platforma Iveco ON demonstrează modul în care tehnologia conectată reduce complexitatea și facilitează luarea unor decizii mai inteligente în fiecare etapă.

Probabil una dintre cele mai utile moduri de a interacționa cu potențialul client. Să poți avea o proiecție reală a costurilor te ajută mult în luarea deciziei. În funcție de rulaj, cei de la Iveco au dezvoltat o aplicație care, pentru noile modele, îți poate face o predicție a economiilor realizate. Poți defini parametri astfel încât să te apropii de suma dorită.

Iveco ON este locul unde șeful de flotă are o perspectivă asupra modului în care evoluează mașinile, cum sunt exploatate, cât de eficient este stilul de condus abordat de fiecare șofer în parte. Portalul Iveco ON a fost complet redesenat, anula cest fiind premiat cu iF Design Award 2026.

1/14 Foto: Iveco / Adevarul

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Cel de la volan, via aplicația Iveco Easy Way (dedicată modelelor S-Way) și Iveco Easy Daily (dedicată utilitarelor Daily), are acces la o mulțime de informații. De la posibilitatea efectuării unui update de soft într-o pauză, lucru care eleimină vizita la un service, până la sugestii privind la schimbări de rutină la volan sau stil de condus pentru o eficiență crescută. Fiecare capitol la care șoferul înregistrează un progres este premiat cu puncte care apoi pot fi convertite în produse din gama Iveco Merchandise Pot fi controlate și funcțiile camionului via aplicație – pornirea climatizării, lumini, blocare/deblocare uși, geamuri.

Motion as Family

Reprezintă angajamentul Iveco de a avea grijă de șoferi, clienți, parteneri și de toți cei care împart drumul cu marca în fiecare zi. Acest lucru înseamnă anticiparea nevoilor, prezența activă în fiecare etapă a parcursului și construirea unor relații care depășesc simpla tranzacție comercială. De la centrul „Customer Uptime Center” până la atelierele mobile, evenimentul prezintă modul în care acest angajament și această grijă se traduc în practică.

Sistemul onboard al noilor modele Iveco trimit diagnoze către companie, iar de aici sunt trimise informații managerilor de flote privind reviziile sau intervențiile necesare asupra camioanelor. Pot fi remediate sau găsite soluții temporare de la distanță pentru mici defecțiuni pentru a nu imobiliza camionul și a-i permite să termine cursa.

Acest gen de predictibilitate conduce la o reducere a perioadei de imobilizare a autovehiculelor cu până la 24%.

Cei de la Iveco oferă și o soluție de plată pentru managerii de flotă care să acopere costurile carburanților, a taxelor de drum, a parcărilor și serviciilor de spălătorie. Soluția este dezvoltată împreună cu cei de la Eurowag.

FIA European Truck Racing Championship

L-aș putea numi un bonus al acestui eveniment, participarea la etapa a patra din FIA European Truck Racing Championship, eveniment găzduit de circuitul Most din Cehia.

Un campionat care s-a fondat în 1985, iar pe parcursul istoriei acestei competiții, la clasa supremă, cele 37 de titluri au fost adjudecate de 19 piloți. Unii dintre ei încă activi, precum Jochen Hahn – deținător a șase coroane supreme și pilot Iveco în prezent. Iar alături îl are pe fiul său – Lukas Hahn, pilot tot pe un camion Iveco în acest campionat. Voi reveni la familia Hahn.

1/15 Foto: Iveco / Adevarul

De-a lungul timpului acest campionat a evoluat. La debut se concura la trei clase (A, B și C), din 1994 și până în 2005 campionatul a fost compus din două clase – Super Race Truck și Race Truck.

Din 2006 se concurează în formula actuală cu o singură categorie.

Specificațiile camioanelor de competiție

Motoarele au 13 litri, șase cilindri în linie turbo-diesel, livrează undeva între 1.100 și 1.300 CPValoarea exactă este subiect tabu în paddock, 6.000 Nm, o masă de 5.300 kg din care 3.150 kg minim pe puntea față. Viteza maximă este limitată la 160 km/h din motive de siguranță. Când scapă de sub control 5 tone este ceva mai greu de oprit această masă, chiar dacă sistemul de frânare este răcit cu lichid și lucrează la 600 grade. Carburantul utilizat este 100% se utilizează HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) este o motorină regenerabilă, ecologică, fabricată din materii prime biogene, cum ar fi uleiurile vegetale, uleiul de gătit uzat și reziduurile de grăsimi.

Test Drive Iveco Daily 35-NP HI-Matic

Nu sunt permise sisteme electronice de asistență – ABS, ESP sau controlul tracțiunii.

Autodrom Most are în spate peste 40 de ani istorie. Primul buldozer s-a proptit în pământul de acolo în 1978, iar circuitul a fost inaugurat în 1983. Poate nu este la fel de cunoscut ca circuitul de la Brno, dar am găsit un complex superb. Un circuit cu o lungime de 4.212 metri compuși pe parcursul a 21 de viraje.

Un weekend FIA European Truck Racing Championship înseamnă și competiții suport, iar aici am găsit atât curse de vehicule istorice cât și o etapă din Nascar-ul european.

Nu o să mă apuc să vă descriu în cuvinte nici răgetul V8-urilor și nici modul în care fac să vibreze toată atmosfera camioanele la startul lansat.

O să vă spun că ultima manșă din FIA European Truck Racing Championship a însemnat podium pentru Iveco, cu fiul Lukas Hahn pe prima poziție și tatăl Jochen Hahn pe locul secund, din partea căruia am văzut o luptă superbă în ultimile tururi pentru a-și păstra poziția cu Norbert Kiss.

Este al treilea podium pe care tatăl și fiul îl impart în cariera lor.

Iveco Experience 2026 Praga este primul episod din turul european care va acoperi 5.000 km și va mai vizita orașele Frankfurt, Le Mans, Amsterdam și Madrid. Toată gama Iveco va putea fi admirată, și testată în cadrul acestor evenimente. De la S-Way, Eurocargo și Daily la gama electrică S eWay, eDaily, eJolly și eSuperjolly.