O tragedie a zguduit fotbalul din Republica Moldova. Gheorghe Moldovan, arbitru în vârstă de 30 de ani, a murit după ce s-a împușcat cu o armă deținută legal. Bărbatul era tatăl a trei copii.

Moldovan Gheorghe a murit la 30 de ani Foto: Facebook @moldovangheorghe

Incidentul s-a produs la Orhei, în locuința soției sale. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar înainte de tragedie arbitrul a publicat mai multe materiale pe rețelele de socializare în care făcea acuzații la adresa acesteia.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț!”, a fost mesajul Poliției din Republica Moldova.

Mesaj tulburător pe rețelele de socializare

Cu puțin timp înainte de a-și lua viața, arbitrul care a oficiat partide în primele două eșaloane ale fotbalului din Moldova a publicat pe Facebook un mesaj care a stârnit îngrijorare. Ulterior, bărbatul a fost găsit decedat chiar de mama celor trei fiice ale sale.

„Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: «vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine». Lucrurile acestea au fost menționate foarte des.

Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că «fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită». De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj!”, a spus Gheorghe Moldovan, în clipul postat.