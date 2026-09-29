 Nicuşor Dan merge în Cehia, la invitația preşedintui Petr Pavel. Securitatea Europei și industria de apărare, printre temele de discuție | adevarul.ro
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Ministrul Oana Țoiu, la Agenda Internațională, ora 18:00

Nicuşor Dan merge în Cehia, la invitația preşedintui Petr Pavel. Securitatea Europei și industria de apărare, printre temele de discuție

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Președintele Nicușor Dan va efectua miercuri, 30 septembrie, o vizită oficială în Republica Cehă, la invitația omologului său, Petr Pavel. Agenda vizitei este una densă, cu întâlniri la nivel înalt și discuții axate pe securitatea regională, relațiile bilaterale și industria de apărare.

Pe agenda președintelui sunt mai multe întâlniri la nivel înalt
Pe agenda președintelui sunt mai multe întâlniri la nivel înalt Foto: captură video Administrația Prezidențială

„Preşedintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Preşedintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš şi cu Preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, precum şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat transmis marți.

Agenda discuţiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european şi Aliat, cu accent pe asigurarea securităţii Europei în faţa ameninţărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

„Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană şi dezvoltarea legăturilor economice şi a investiţiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare”, se mai arată în comunicat.

Seara, președintele va participa la o întâlnire cu comunitatea românească din Cehia, la Ambasada României, iar vizita se va încheia cu un dineu oficial oferit de Petr Pavel și Prima Doamnă, Eva Pavlová.

Amintim că, în februarie,  premierul populist de dreapta Andrej Babiš spunea că Cehia „cu siguranţă nu” urmăreşte să atingă noile niveluri mai ridicate de cheltuieli pentru apărare propuse în cadrul NATO,  marcând astfel o schimbare clară faţă de politica administraţiei precedente.  

Noua coaliție de la Praga oscila, la începutul anului, între tirade antiucrainene și sprijin ezitant pentru Ucraina.

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