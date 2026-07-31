 UEFA amenință că va boicota competițiile organizate de FIFA. Și CONCACAF se opune planului forului mondial | adevarul.ro
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UEFA amenință că va boicota competițiile organizate de FIFA. Și CONCACAF se opune planului forului mondial

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Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a anunțat că va boicota viitoarele ediții ale Cupei Mondiale în cazul adoptării planului FIFA de a se crea o entitate comercială deschisă investitorilor privați. Decizia a fost adoptată la o reuniune de urgență.

UEFA a respins planul FIFA legat de Cupa Mondială de fotbal (Foto: EPAImages)
UEFA a respins planul FIFA legat de Cupa Mondială de fotbal (Foto: EPAImages)

S-a menționat că UEFA și cele 55 de federații naționale membre ale sale „resping în unanimitate și fără echivoc propunerea FIFA de a transfera către investitori privați participații la proprietatea asupra Cupei Mondiale și a altor competiții FIFA”.

În comunicatul remis s-a menționat: „În urma discuțiilor de astăzi, nicio echipă națională din cadrul UEFA nu va participa la vreo competiție FIFA atât timp cât aceste propuneri rămân pe masă. Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții. Ea reprezintă una dintre cele mai importante moșteniri sportive ale fotbalului. A fost clădită de-a lungul generațiilor de către jucători, echipe naționale și suporteri de pe toate continentele. Nicio parte a acesteia nu ar trebui vreodată cedată unor investitori privați. Cupa Mondială nu este de vânzare”.

De asemenea, s-a subliniat că „este deopotrivă iresponsabil și de nejustificat faptul că o propunere de o asemenea importanță pentru fotbal a fost concepută în secret și adusă în pragul aprobării fără nicio consultare reală a celor cărora le-a fost încredințată gestionarea acestui sport. Nu este vorba doar despre un eșec profund de leadership, ci despre o abdicare a FIFA de la datoria sa de custode al fotbalului mondial”.

Forul continental a insistat, totodată, pe faptul că „federațiile naționale din întreaga lume se confruntă acum cu un ultimatum: să accepte acapararea ireversibilă a celor mai importante competiții de fotbal sau să suporte consecințele. Nu este vorba despre o «decizie democratică», ci despre o guvernare bazată pe intimidare, un act de coerciție nedemn de o instituție căreia i s-a încredințat gestionarea acestui sport la nivel mondial. Însă opoziția noastră depășește cu mult chestiunile de procedură. În momentul în care investitori externi dobândesc drepturi de proprietate asupra competițiilor FIFA, fotbalul se schimbă pentru totdeauna. Rentabilitatea comercială devine o obligație permanentă. Așteptările investitorilor se transformă într-o presiune cotidiană. Din acel moment, fiecare decizie privind calendarul internațional, formatele competițiilor și viitorul fotbalului nu mai este ghidată de ceea ce servește cel mai bine jocul, ci de ceea ce servește cel mai bine interesele acționarilor”.

UEFA a apreciat că acest model nu își are locul în fotbalul mondial, iar fotbalul nu își poate ipoteca viitorul pentru un profit financiar: „Viitorul fotbalului nu poate fi dictat de așteptările celor a căror prioritate principală este maximizarea profitului financiar. De asemenea, interesele federațiilor naționale, ale ligilor, cluburilor, jucătorilor și suporterilor nu pot fi subordonate câștigurilor investitorilor. Fotbalul nu își poate ipoteca viitorul de dragul profitului financiar”.

Poziția UEFA a devenit clară: „Nu vom conferi niciodată legitimitate acestui model. Nimeni nu are autoritatea morală de a vinde ceea ce deține doar cu titlu de custodie pentru generația următoare. În urma discuțiilor de astăzi, nicio echipă națională din cadrul UEFA nu va participa la nicio competiție FIFA atât timp cât aceste propuneri rămân de actualitate, cu excepția cazului în care propunerea este abandonată în totalitate și se oferă garanții ferme că FIFA nu va mai deschide niciodată structura sa de guvernanță sau competițiile către proprietatea privată. Nimeni nu trebuie să aibă nicio îndoială: UEFA și asociațiile sale naționale se vor opune acestor planuri cu o determinare absolută”.

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La final, UEFA a concluzionat: „Există momente în care instituțiile sunt judecate nu după ceea ce sunt dispuse să accepte, ci după ceea ce refuză să sacrifice prin compromis. Acesta este unul dintre acele momente. Unele lucruri sunt pur și simplu prea importante pentru a fi vândute. Cupa Mondială FIFA aparține fotbalului. Așa va fi întotdeauna. Iar atâta timp cât Europa are un cuvânt de spus, aceasta nu va fi niciodată de vânzare”.

Și CONCACAF respinge planul FIFA de deschidere către capitalul privat

CONCACAF, organismul care regrupează 41 de federații naționale de fotbal din America de Nord, America Centrală și Caraibe, a respins oficial planul FIFA de a-și deschide operațiunile către investitori privați.

Acest organism a făcut anunțul la finalul unei reuniuni a membrilor săi: „În timpul întâlnirii, membrii și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la lipsa unui proces echitabil în jurul acestei propuneri, termenul artificial scurt impus și faptul că niciun organism de conducere competent al FIFA nu a revizuit-o sau aprobat-o”.

CONCACAF a mai precizat în comunicatul remis: „De asemenea, a fost pusă sub semnul întrebării necesitatea de a utiliza investiții de capital privat pentru a finanța noile programe FIFA Foward (un program global de dezvoltare a fotbalului) și pe cele existente, după cea mai profitabilă Cupă Mondială din istorie. Din aceste motive, CONCACAF și cele 41 de asociații membre au respins propunerea”.

Așa cum a precizat și UEFA, CONCACAF a subliniat că „viitorul fotbalului - și cel mai mare atu al său - trebuie să rămână în mâinile familiei noastre fotbalistice”.

CONCACAF, organismul de conducere al celor trei țări co-organizatoare ale Cupei Mondiale recent încheiate (Statele Unite, Mexic și Canada), nu a vorbit despre un posibil boicot al competițiilor organizate de FIFA, așa cum a procedat UEFA, dar i-a instruit pe reprezentanții săi din Consiliul FIFA „să-l îndemne pe președintele FIFA să se asigure că toate aspectele respectă procesele de guvernanță corespunzătoare prin intermediul serviciilor FIFA și al Consiliului FIFA, în conformitate cu statutele FIFA”.

Conform informațiilor publicate de FIFA, investitorii privați ar putea achiziționa o participație, dar ar rămâne acționari minoritari, deținând aproximativ 20% din noua companie, în timp ce FIFA ar păstra controlul exclusiv și „autoritatea unică” asupra guvernanței fotbalului, competițiilor, calendarului și deciziilor de reglementare.

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