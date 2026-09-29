 7.800 de posturi de director de școală, la concurs. Ce subiecte primesc profesorii și ce note trebuie să obțină pentru promovare | adevarul.ro
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7.800 de posturi de director de școală, la concurs. Ce subiecte primesc profesorii și ce note trebuie să obțină pentru promovare

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Ministerul Educației a făcut, marți, 29 septembrie 2026, mai multe precizări cu privire la structura testelor din cadrul probelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

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Probele scrise vor fi susținute la calculator Foto: unsplash

Înscrierile candidaților care își doresc un post de director sau director adjunct de școală sunt în curs. Ministerul Educației a transmis, marți, 29 septembrie, precizări cu privire la structura testelor din cadrul probei pentru evaluarea de competențe, respectiv a probei scrise pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. 

Potrivit precizărilor, proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi.

Structura testului este următoarea:

• 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective); 

• 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice);

• 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii).

Acest test este grilă, iar fiecare item are 4 variante de răspuns și un singur răspuns este corect. 

Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte. Evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat promovat dacă a obținut cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor”, mai precizează Ministerul Educației.

Și proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară va avea un test standardizat tot cu 20 de temi, de rezolvat în maximum 60 de minute: 25% dintre întrebări vor fi formulate având la bază Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023; 25% vor fi itemi din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024; 20% dintre itemi vor avea la bază sursa „Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”; 10% - din „Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă”; 10% - itemi din „Profilul profesional al managerului școlar”, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026, iar alți 10% dintre itemi - din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026. 

Și întrebările din cadrul acestui test grilă au tot 4 variante de răspuns și un singur răspuns corect. 

Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte. Evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat promovat dacă a obținut cel puțin nota 7. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor”, sunt precizările ministerului.

Înscrierile sunt în curs

Peste 7.800 de funcții de director și director adjunct din școlile de stat sunt scoase la concurs în această toamnă, etapa de înscrieri fiind încă în derulare.

Profesorii care vor să conducă o unitate de învățământ trebuie să treacă printr-un concurs în trei etape: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul. Primele două probe sunt susținute pe calculator, iar candidații trebuie să obțină punctajele minime precizate mai sus pentru a putea merge mai departe. Rezultatele finale vor fi cunoscute în 9 decembrie 2026.

Concursul se adresează cadrelor didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au o vechime în învățământ de cel puțin cinci ani. O altă condiție necesară este să fi primit calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari încheiați, pentru activitatea desfășurată la catedră sau, după caz, în funcții de conducere/îndrumare și control. De asemenea, nu trebuie să fi fost sancționați disciplinar în perioada prevăzută de metodologie.

Condițiile prevăzute în metodologie trebuie îndeplinite cumulativ, iar documentele necesare înscrierii sunt încărcate în aplicația informatică dedicată concursului. Un candidat poate opta să concureze pentru cel mult trei posturi scoase la concurs.

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Calendarul concursului

Pentru candidați, primul termen important este perioada de înscriere, în derulare la această dată. Iată care este calendarul complet:

- 14 septembrie – 2 octombrie 2026 – depunerea dosarelor de înscriere;

- 13 octombrie 2026 – proba pentru evaluarea competențelor și afișarea rezultatelor;

- 20 octombrie 2026 – proba scrisă și afișarea rezultatelor;

- 21 octombrie – 4 noiembrie 2026 – evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune;

- 12 – 27 noiembrie 2026 – desfășurarea interviurilor;

- 9 decembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Prima probă, evaluarea competențelor, testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului. Testul este standardizat și se susține prin intermediul platformei informatice.

Potrivit metodologiei, testul are 20 de itemi, fiecare cu un singur răspuns corect, iar durata maximă este de 60 de minute.

Pentru promovare, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6. Doar cei care ating punctajul minim trec în etapa următoare, nota de la evaluarea competențelor nefiind luată în calcul în media finală.

Proba scrisă, cea de-a doua probă în concurs, verifică cunoștințele de management și legislație școlară. Este de asemenea susținută pe calculator și este evaluată automat.

Testul are tot 20 de întrebări, fiecare cu un singur răspuns corect, iar candidații au la dispoziție maximum 60 de minute. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, nota minimă pentru promovare fiind 7.

Și rezultatul acestei probe poate fi contestat în termen de două ore de la comunicare.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației, împreună cu experți în științele educației și specialiști în psihometrie.

Interviul este ultima dintre probe. Etapa este complexă și nu înseamnă doar o discuție cu membrii comisiei. Mai întâi este analizat proiectul managerial și planul de acțiune pregătit de candidat pentru școala la care candidează.

Proiectul planului managerial poate avea maximum 15 pagini A4. Pentru unitățile cu predare în limbile minorităților naționale, acesta trebuie să conțină și măsuri concrete privind organizarea, susținerea și dezvoltarea învățământului în limba maternă.

Evaluarea administrativă a acestor documente este, la rândul ei, eliminatorie. Candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7, dar nota nu va avea pondere în media finală.

Ulterior, în cadrul interviului sunt evaluate: capacitățile și aptitudinile personale; competențele digitale; abilitatea de a rezolva situații-problemă; modul în care candidatul își susține planul managerial.

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Interviul poate dura cel mult 45 de minute pentru fiecare candidat, iar nota finală a interviului este calculată ca media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Comisia de la interviu, diferită de cea de la testarea informatică

Pentru fiecare școală se constituie o comisie de evaluare a interviului, care este diferită de cea de la testarea informatică. Din această comisie pentru interviu fac parte:

- un inspector școlar sau metodist al inspectoratului, în calitate de președinte;

- doi reprezentanți ai școlii, cadre didactice titulare alese prin vot secret de consiliul profesoral;

- un reprezentant al consiliului local sau, pentru învățământul special, al consiliului județean;

- un reprezentant din zona resurselor umane/managementului, desemnat potrivit metodologiei.

La concurs sunt prevăzuți și observatori din partea sindicatelor, organizațiilor reprezentative ale părinților și, în cazul liceelor și postlicealelor, al elevilor, precum și alți reprezentanți prevăzuți de metodologie.

O precizare foarte importantă: probele sunt înregistrate audio-video. Înregistrările sunt arhivate împreună cu documentele concursului și pot fi folosite inclusiv la soluționarea contestațiilor privind interviul. Documentele și înregistrările sunt păstrate timp de cinci ani la inspectoratul școlar.

În cazul contestațiilor la interviu, reevaluarea se face de o comisie din alt județ decât cel în care a avut loc interviul, conform repartizării stabilite la nivel național.

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