 Adina Serac, TUI România: „City break-urile nu vor muri niciodată”. Cum ar putea agențiile să recâștige turiștii care își organizează singuri vacanțele | adevarul.ro
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Adina Serac, TUI România: „City break-urile nu vor muri niciodată”. Cum ar putea agențiile să recâștige turiștii care își organizează singuri vacanțele

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City break-urile rămân un segment important pentru turiști, iar agențiile de turism trebuie să găsească modalități prin care să-i convingă pe cei care își organizează singuri astfel de călătorii să apeleze la servicii specializate, consideră Adina Serac, Head of Sales TUI România. La Travel Forum 2026, aceasta a vorbit despre evoluția city break-urilor, dar și despre schimbarea rolului agențiilor într-o perioadă în care turiștii au acces la foarte multe informații online.

turisti calatorii city break aeroport zboruri jpg
Foto: arhivă

„Niciodată nu renunțăm la city break-uri, sunt în continuare o componentă foarte importantă. Cred eu că, atunci când menționăm city break-uri, ne referim la cele în afara țării, dar pot fi și în țară și avem câteva exemple chiar de succes: Oradea, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași.

Sunt câteva exemple de succes la noi, în România, și, în momentul în care discutăm de city break-uri, nu m-aș opri la un city break în Londra, Paris, ci, practic, le-aș privi împreună. Nu spun nici măcar în paralel, pentru că turismul intern și cel extern nu sunt în antiteză, sunt unul în completarea celuilalt.

Din punctul meu de vedere, city break-urile nu vor muri niciodată, pentru că au un mix perfect între ruperea de cotidian, scurt, dar te ajută să schimbi peisajul. Mixul perfect pentru ce înseamnă partea culturală, gastronomică. Reușești să ajungi într-o destinație unde te deconectezi, te bucuri de ce are de oferit destinația respectivă și la un preț mult mai mic față de o vacanță”, a continuat ea.

Cum le mutăm din zona «do it yourself» în agențiile de turism?”

Serac consideră că agențiile trebuie să își regândească rolul, întrucât turistul are astăzi acces direct la informații despre hoteluri, zboruri și destinații. În opinia sa, avantajul agențiilor ar trebui să fie reprezentat de capacitatea de a filtra informația și de a oferi siguranță și sprijin.

„Cred că diferența majoră față de ce se întâmpla înainte e, de fapt, accesul la informație. Anterior, turiștii veneau în agențiile de turism tocmai pentru a obține informații, informații cu privire la hoteluri, la zboruri, la ce pot face în destinație.

În momentul de față, toate aceste informații, poate chiar mai mult decât își dorește turistul, când spun mai mult, e că există uneori mai multă informație care poate să bulverseze, se găsesc online. Și atunci diferența sau plusul pe care noi, agențiile, trebuie să-l aducem constă în modul în care diseminăm informația”, a spus ea.

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Reprezentanta TUI România a subliniat și importanța siguranței și a încrederii, despre care spune că pot deveni elemente prin care agențiile să se diferențieze de soluțiile online.

„Ne întoarcem la ce spuneam inițial: siguranță și încredere. Te poți informa online, poți căuta informația în diverse surse. Problema e că trebuie să știi să alegi această informație”, a adăugat Serac.

Serac a mai spus că rolul agenției nu se termină în momentul în care turistul pleacă în vacanță, întrucât aceasta poate interveni atunci când apar probleme în destinație.

„Dincolo de partea de recomandare, AI-ul nu va putea niciodată să ajute turistul odată ajuns în destinație. Degeaba vei scrie în ChatGPT, că s-ar putea să nu primești un răspuns pe care îl cauți și cu atât mai puțin un ajutor”, a afirmat Serac.

Andreea Petrișor, TUI România: „AI-ul nu va înlocui niciodată componenta umană”

Andreea Petrișor, Managing Director TUI România, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra industriei turismului și despre temerile legate de faptul că tehnologia ar putea înlocui angajații. Ea spune că schimbarea este deja prezentă, în special în modul în care turiștii își pregătesc vacanțele, însă consideră că interacțiunea umană rămâne esențială, mai ales în situațiile de criză.

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„De foarte multe ori văd o reticență sau o frică față de AI. Nu e un subiect în care vedem o tendință de schimbare de comportament, schimbările sunt deja acolo. (...) Pregătirea practică a vacanței a fost prima pătrunsă de această tendință.

Văd foarte mult și teama că «îmi va lua jobul» sau că «mă va înlocui». Nici cu asta nu sunt de acord. Într-adevăr, ce face foarte bine AI-ul ține de partea de eficiență. Ce nu va face niciodată? Nu va înlocui niciodată componenta umană.

În momentele de criză, mai ales, se observă cât de mult oamenii își doresc să lucreze cu alți oameni. De ceva timp ne-am asumat că noi suntem o companie «AI first». Dar asta nu a înlocuit oamenii TUI care sunt în destinație, colaboratorii cu care lucrăm etc.

Am avut nave de croazieră care au rămas blocate în contextul războiului, dar oamenii au venit acasă. Noi, împreună cu voi, cei din industrie, am avut grijă de ei și asta, cu siguranță, AI-ul nu are cum să înlocuiască”.

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