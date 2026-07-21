Șeful La Liga acuză FIFA după CM 2026 și cere demisia lui Infantino: „Distruge fotbalul”

Succesul înregistrat de Spania la CM de fotbal nu l-a făcut pe preşedintele La Liga, Javier Tebas, să renunțe la criticile sale în legătură cu forul mondial. Acesta a cerut demisia șefului FIFA. Donald Trump, în schimb, l-a elogiat pe Gianni Infantino.

Apele sunt învolburate în fotbalul internațional. Organizat în trei țări, SUA, Mexic și Canada, turneul final al Campionatului Mondial a generat câștiguri de neimaginat în urmă cu patru decenii. Cu toate acestea, forul mondial este vizat de multe comentarii negative.

Președinte al ligii din Spania, Javier Tebas a afirmat într-un interviu acordat publicaţiei italiene „La Gazzetta dello Sport” că FIFA „distruge industria fotbalului" şi că preşedintele acestui for, Gianni Infantino, ar trebui să demisioneze. „Cred că timpul lui s-a terminat. Dar are sprijinul sistemului, al federaţiilor. Nu mai sunt multe de adăugat, nu-i aşa? Nu există un candidat alternativ pentru că nimeni nu vrea să candideze şi să piardă. Acesta este sistemul şi este un sistem care a fost bolnav de la început. Nu ar trebui să continue, dar situaţia actuală îl împiedică să plece".

Tebas a criticat conducerea FIFA și în timpul Cupei Mondiale şi a declarat că aceasta „organizează lucrurile aşa cum vrea, pentru ceea ce vrea şi în funcţie de propriile interese, nu de cele ale fotbalului. Dacă au nevoie de o pauză de 27 de minute, o primesc. Pauzele de hidratare sunt o farsă. În La Liga, le avem, dar numai când este foarte cald. Aici, pe stadioane precum Dallas, Los Angeles sau Atlanta, exista aer condiţionat. A trebuit să-mi pun o haină în tribune. A fost o minciună: o pauză publicitară", a criticat el.

Oficialul spaniol a continuat pe același ton: „Demonstrează că suntem guvernaţi de o instituţie care face şi decide ce vrea, când vrea, urmându-şi exclusiv propriile interese, fără să se gândească la, cu atât mai puţin să consulte, restul fotbalului. Şi, în multe cazuri, acţionează în detrimentul fotbalului".

Tebas a lăudat, pe de altă parte, conducerea fotbalului spaniol şi a atribuit succesul echipei naţionale spaniole „muncii comunitare", amintind cluburile, La Liga şi Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF), precum şi un model bazat pe antrenament şi sustenabilitate economică.

În ceea ce priveşte Superliga - proiectul abandonat iniţiat de unele cluburi europene -, Tebas a susţinut că decizia instanţei privind acest proiect a întărit „monopolul" FIFA şi UEFA: „Dar acestea ar trebui să folosească acest monopol pentru a colabora cu diversele părţi interesate din industria noastră şi pentru binele fotbalului, cu transparenţă generală şi de reglementare şi cu decizii luate prin consens".

Donald Trump şi președintele FIFA, huiduiți la intrarea pe stadion pentru înmânarea trofeului Cupei Mondiale

Tebas a criticat în repetate rânduri FIFA în ultimii ani, atât pentru guvernanţa sa, cât şi pentru deciziile sale sportive şi economice, reaminteşte EFE.

Donald Trump n-a felicitat Spania

Preşedintele american Donald Trump, în schimb, a celebrat „succesul spectaculos” al Cupei Mondiale de fotbal 2026, desfăşurată în Statele Unite, Mexic şi Canada. Potrivit EFE, acesta l-a lăudat pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru că a dus turneul la „un nivel pe care nimeni nu-l credea posibil”.

Trump a subliniat că acestu turneul final al Cupei Mondiale „s-a dovedit a fi un succes spectaculos! Vreau să le mulţumesc tuturor celor implicaţi, dar în special forţelor noastre de ordine”, a scris preşedintele într-o postare pe reţeaua socială Truth. Apoi, Trump l-a felicitat pe Andrew Giuliani, cel mai înalt oficial al Casei Albe pentru Cupa Mondială, precum şi pe Infantino, pe care l-a numit „fantastic” pentru „treaba bine făcută”:„Puţini oameni vor putea realiza ceea ce a realizat el în ridicarea Cupei Mondiale la un nivel pe care nimeni nu-l credea posibil”.

Șeful de la Casa Albă nu a făcut nicio referire explicită la victoria Spaniei sau la celorlalte două gazde ale turneului final, Mexic şi Canada. Acesta a insistat că forţele de securitate americane au făcut din ediția 2026 a Cupei Mondiale „de departe cea mai sigură şi mai spectaculoasă din istorie”.

În timpul Cupei Mondiale, relaţia strânsă dintre Trump şi Infantino a stârnit controverse. Și totul a culminat când preşedintele american a recunoscut că l-a sunat pe preşedintele FIFA pentru a solicita ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, eliminat cu cartonaş roşu în „16”-imile de finală. Trump şi Infantino au oferit duminică trofeul Cupei Mondiale echipei Spaniei după victoria acesteia cu 1-0 asupra Argentinei.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care a participat şi la finală în calitate de şef de stat al uneia dintre ţările gazdă, a felicitat Spania pe reţelele de socializare pentru „victoria meritată”, dar şi Mexicul pentru că a fost „cea mai bună gazdă”. De asemenea, aceasta a subliniat că turneul a demonstrat că, dacă Mexicul, Statele Unite şi Canada lucrează împreună, sunt capabile să transforme proiecte măreţe în realitate.