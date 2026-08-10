Harry Kane va primi trofeul pentru cel mai bun marcator din Europa

Atacantul englez Harry Kane va primi luna aceasta „Gheata de Aur”, trofeul rezervat celui mai bun marcator din ligile europene de fotbal în decursul unui an competițional. Anunțul a fost făcut de clubul la care activează, Bayern Munchen.

Căpitan al echipei Angliei, Kane a marcat 36 de goluri în ediția 2025/2026 din Bundesliga, același număr de goluri care i-a adus și prima sa „Gheată de Aur”, în urmă cu doi ani.

Jucătorul lui Bayern intră într-un grup de fotbaliști care au câștigat de două ori în cariera lor Gheata de Aur, singurii care au câștigat de mai multe ori acest trofeu fiind Lionel Messi (6) și Cristiano Ronaldo (4).

Ceremonia de acordare a trofeului va avea loc pe stadionul Allianz Arena, în 19 august.

Harry Kane este, de asemenea, unul dintre principalii candidați la premiul FIFA pentru cel mai bun fotbalist al anului.

„Gheata de aur” este un trofeu fotbalistic european acordat fotbalistului cu cele mai multe goluri marcate într-un an competițional din toate campionatele naționale ale Europei. De la începuturile sale, în sezonul 1967/1968, premiul, numit inițial „Soulier d'Or”, care se traduce din limba franceză ca Gheata de aur, a fost dat de cotidianul „L'Équipe” celui mai bun marcator din toate ligile europene.

Până în 1991, nu s-a șinut cont de valoarea campionatului sau de numărul de meciuri jucate de un fotbalist. În timpul acestei perioade Eusébio, Gerd Müller, Dudu Georgescu și Fernando Gomes au câștigat „Gheata de aur” de câte două ori.

După un protest al Federației Cipriote, care spunea că un jucător cipriot a marcat 40 de goluri și că el trebuie să primească premiul (deși cei mai buni marcatori oficiali marcaseră 19 goluri), „L'Équipe” a renunțat să mai ofere trofeul între 1991 și 1996.

Din anul competițional 1996/1997, European Sports Magazines (ESM), din care „L'Équipe” face parte, a decis, un sistem de punctaj după nivelul valoric al fiecărui campionat. Golurile marcate în primele cinci cele mai bune ligi sunt multiplicate cu doi, iar golurile marcate în campionatele clasate între poziția 6 și 21 sunt multiplicate cu 1,5.

Harry Edward Kane s-a născut în 28 iulie 1993, în Marea Londră. Acesta joacă pe postul de atacant la Bayern Munchen. Pe plan internațional, are 121 de prezențe în naționala Angliei. Considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale, este cel mai bun marcator din toate timpurile al lui Tottenham Hotspur (280), cel mai bun marcator din toate timpurile al Angliei (76) și jucătorul englez cu cel mai mare număr de goluri în Liga Campionilor UEFA (44). De asemenea, este al doilea cel mai mare marcator din toate timpurile din Premier League (213).