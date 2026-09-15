Fotbalist snopit în bătaie de antrenorul rivalilor: l-a lăsat inconștient și plin de sânge în tunelul spre vestiare. Anchetă în desfășurare

Partida dintre IJsselmeervogels și GVVV, din Tweede Divisie, a fost abandonată definitiv la pauză, când oaspeții conduceau cu 2-0. Totul s-a întâmplat după un incident violent izbucnit în momentul în care jucătorii se îndreptau spre vestiare.

Quiermo Dumay, fundașul dreapta al gazdelor Foto: DPG Media

Quiermo Dumay, fundașul dreapta al gazdelor, a fost lovit în față de Jhon van Beukering, antrenorul secund al formației GVVV. Potrivit presei olandeze, agresiunea a avut loc chiar în tunelul care duce către vestiare. Lovitura a avut consecințe serioase. Dumay și-a pierdut cunoștința, a sângerat abundent și a rămas fără câțiva dinți. Fotbalistul a fost transportat la spital, unde a avut nevoie de îngrijiri din partea unui chirurg oro-maxilo-facial.

Dumay se transferase la IJsselmeervogels în vara trecută, după ce evoluase pentru GVVV, astfel că partida era una împotriva fostei sale echipe, conform bild.de. După incident, fundașul i-ar fi spus antrenorului Willem Leushuis că Jhon van Beukering, secundul rivalilor, a fost cel care l-a lovit cu bestialitate. IJsselmeervogels a refuzat să mai continue jocul și a depus o plângere la poliție în aceeași seară. Arbitrul a decis astfel să încheie definitiv partida la pauză, când GVVV avea avantaj de două goluri.

Poliția a intervenit pentru a evita un conflict mai mare

Tensiunile nu s-au încheiat odată cu fluierul final. Forțele de ordine și stewarzii au fost nevoiți să țină la distanță suporterii celor două echipe, după ce în timpul primei reprize fuseseră semnalate deja incidente în tribune. Jhon van Beukering contestă însă versiunea prezentată de poliție. Potrivit sursei menționate anterior, acesta susține că, de fapt, membrii echipei GVVV, inclusiv jucătorii și staff-ul, ar fi fost cei agresați și împinși inițial.

GVVV a reacționat și prin suspendări

Clubul a decis să ia măsuri după incidente. Atât Jhon van Beukering, cât și fratele său, Dennis van Beukering, antrenorul principal al formației, au fost suspendați. Președintele Hans Schinkel a recunoscut că partida a fost marcată de mai multe momente tensionate și că spiritele s-au încins în repetate rânduri.

„Am văzut fotografia, iar primul gând care îți vine în minte este: ce s-a întâmplat? Vom afla despre asta în scurt timp. Cred că este în curs o anchetă. S-a depus chiar și o plângere la poliție. Însă nu știu ce s-a întâmplat, așa că nu mă pot pronunța în această privință. Nu cred că un jucător de la IJsselmeervogels a aplicat lovitura. Dar, desigur, nu știi niciodată care a fost motivul. Totuși, indiferent ce s-a întâmplat, nu poate fi justificat sub nicio formă. Să fim foarte clari în această privință. Ar putea avea consecințe pentru GVVV. Dar mă bucur să las acest aspect în seama KNVB. Nu sunt specialist în domeniu!”, a transmis Hans Schinkel, președintele GVVV.