Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Incident șocant la un meci de juniori U17. Tatăl unui jucător al Craiovei, bătut de părinții rapidiști. „Îi tot înjura pe copii”

Publicat:

Un meci de juniori U17 dintre Universitatea Craiova și Rapid s-a transformat într-o confruntare violentă între părinții jucătorilor. Tatăl unui fotbalist oltean a fost bătut de mai mulți părinți rapidiști chiar sub privirile lui Vasile Maftei, coordonatorul academiei giuleștene.

Ciprian Ecobici a povestit cum a fost bătut în tribună. Facebook/Ciprian Ecobici
Un meci de juniori disputat la Craiova între Universitatea U17 și Rapid U17 s-a încheiat cu un incident violent, după ce mai mulți părinți ai echipei oaspete au agresat fizic un părinte din tabăra olteană. Totul s-a petrecut în tribunele stadionului „Aripile”, sub privirile fostului internațional Vasile Maftei, actual coordonator al academiei clubului giuleștean.

Deși partida, încheiată cu victoria Craiovei, scor 5-1, nu anunța tensiuni, spiritele s-au încins rapid în rândul părinților, iar Ciprian Ecobici, tatăl unui jucător al Craiovei, a fost lovit de mai mulți suporteri rapidiști după ce fiul său, Rareș Ecobici, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

 „Au tăbărât pe mine şi m-au luat la bătaie”

Conform relatărilor acestuia, agresiunea s-a produs după ce un fundaș al Rapidului a intrat dur asupra fiului său, moment în care tatăl, aflat în tribună, a reacționat verbal. Grupul de părinți adversi ar fi sărit imediat să-l lovească.

„Când am venit la stadion, fără să știu, m-am așezat în tribună în zona vecină suporterilor rapidiști. Eram cu fiica mea de 11 ani, cu soția și soacra, plus încă doi prieteni, care stăteau un pic mai jos. Craiova a început foarte bine, conducea cu 2-0.

Băiatul meu a marcat un gol și a dat pasa la celălalt. La scurt timp după pauză, un fundaș central de la Rapid a intrat foarte tare la el, direct pe genunchi, moment în care nu m-am mai putut stăpâni și am început să înjur.

În acel moment, un grup de șapte-opt bărbați din grupul celor de la Rapid au tăbărât pe mine și m-au luat la bătaie. Nu m-au pus la pământ, dar m-au lovit încontinuu aproape un minut. Eu o țineam de mână pe fiică-mea, care s-a speriat îngrozitor și a început să plângă.

În tot acest timp, Maftei era chiar lângă incident, dar n-a intervenit nici măcar o secundă să aplaneze. Stătea și se uita. Ulterior, am mers la Spitalul numărul 1 din Craiova și, după investigații, a reieșit că am fisurat un os la maxilar. Va trebui să mă operez și să-mi atașeze acolo două șuruburi de titan. Voi face intervenția la un spital particular. Le voi face și plângere la Poliție.

Pe unul dintre agresori l-am identificat. Se numește Dorin Marin și e tatăl fundașului care a intrat la rupere la fiul meu. Ei sunt din Vrancea, dar puștiul joacă la Rapid. Acum, îmi reproșez cumva că am înjurat la acea fază, dar credeți-mă că m-am speriat foarte tare pentru integritatea fizică a băiatului meu.

Indiferent, însă, de reacția mea, nu cred că poate justifica nimeni agresiunea fizică a părinților de la Rapid. Mai departe, va decide legea!”, a declarat Ciprian Ecobici, citat de ProSport.

În urma incidentului, bărbatul a fost diagnosticat cu o fisură de mandibulă și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. El a anunțat că va depune plângere penală împotriva agresorilor.

Ce spune Vasile Maftei, care a asistat la incident fără a interveni

Martor direct al scandalului, Vasile Maftei, coordonatorul academiei Rapidului, a comentat ulterior evenimentele de pe stadion.

„Era un suporter al Craiovei în sectorul nostru și îi tot înjura pe copii. S-a întâmplat că acel părinte se afla chiar lângă tatăl fotbalistului pe care îl înjura. L-a înjurat de mai multe ori, acesta i-a spus să se oprească, dar a răbufnit în cele din urmă.

Nu-i caut scuze, nu-l apăr, dar nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut. Totodată, și părintele respectiv era extrem de recalcitrant, nu e OK să înjuri copii. Au intervenit cei de pe lângă, e treaba organizatorilor să asigure paza.

Am interveni și noi, dar e complicat. Te poți alege cu un pumn în gură. O să am o discuție cu cei implicați. Le voi explica faptul că nu e OK ce a făcut, că nu ar fi trebuit să reacționeze așa. Victima să facă plângere, să anunțe autoritățile, vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Maftei, potrivit aceleiași surse.

Sport

