Incident șocant la un meci de juniori U17. Tatăl unui jucător al Craiovei, bătut de părinții rapidiști. „Îi tot înjura pe copii”

Un meci de juniori U17 dintre Universitatea Craiova și Rapid s-a transformat într-o confruntare violentă între părinții jucătorilor. Tatăl unui fotbalist oltean a fost bătut de mai mulți părinți rapidiști chiar sub privirile lui Vasile Maftei, coordonatorul academiei giuleștene.

Un meci de juniori disputat la Craiova între Universitatea U17 și Rapid U17 s-a încheiat cu un incident violent, după ce mai mulți părinți ai echipei oaspete au agresat fizic un părinte din tabăra olteană. Totul s-a petrecut în tribunele stadionului „Aripile”, sub privirile fostului internațional Vasile Maftei, actual coordonator al academiei clubului giuleștean.

Deși partida, încheiată cu victoria Craiovei, scor 5-1, nu anunța tensiuni, spiritele s-au încins rapid în rândul părinților, iar Ciprian Ecobici, tatăl unui jucător al Craiovei, a fost lovit de mai mulți suporteri rapidiști după ce fiul său, Rareș Ecobici, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

„Au tăbărât pe mine şi m-au luat la bătaie”

Conform relatărilor acestuia, agresiunea s-a produs după ce un fundaș al Rapidului a intrat dur asupra fiului său, moment în care tatăl, aflat în tribună, a reacționat verbal. Grupul de părinți adversi ar fi sărit imediat să-l lovească.

„Când am venit la stadion, fără să știu, m-am așezat în tribună în zona vecină suporterilor rapidiști. Eram cu fiica mea de 11 ani, cu soția și soacra, plus încă doi prieteni, care stăteau un pic mai jos. Craiova a început foarte bine, conducea cu 2-0.

Băiatul meu a marcat un gol și a dat pasa la celălalt. La scurt timp după pauză, un fundaș central de la Rapid a intrat foarte tare la el, direct pe genunchi, moment în care nu m-am mai putut stăpâni și am început să înjur.

În acel moment, un grup de șapte-opt bărbați din grupul celor de la Rapid au tăbărât pe mine și m-au luat la bătaie. Nu m-au pus la pământ, dar m-au lovit încontinuu aproape un minut. Eu o țineam de mână pe fiică-mea, care s-a speriat îngrozitor și a început să plângă.

În tot acest timp, Maftei era chiar lângă incident, dar n-a intervenit nici măcar o secundă să aplaneze. Stătea și se uita. Ulterior, am mers la Spitalul numărul 1 din Craiova și, după investigații, a reieșit că am fisurat un os la maxilar. Va trebui să mă operez și să-mi atașeze acolo două șuruburi de titan. Voi face intervenția la un spital particular. Le voi face și plângere la Poliție.

Pe unul dintre agresori l-am identificat. Se numește Dorin Marin și e tatăl fundașului care a intrat la rupere la fiul meu. Ei sunt din Vrancea, dar puștiul joacă la Rapid. Acum, îmi reproșez cumva că am înjurat la acea fază, dar credeți-mă că m-am speriat foarte tare pentru integritatea fizică a băiatului meu.

Indiferent, însă, de reacția mea, nu cred că poate justifica nimeni agresiunea fizică a părinților de la Rapid. Mai departe, va decide legea!”, a declarat Ciprian Ecobici, citat de ProSport.

În urma incidentului, bărbatul a fost diagnosticat cu o fisură de mandibulă și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. El a anunțat că va depune plângere penală împotriva agresorilor.

Ce spune Vasile Maftei, care a asistat la incident fără a interveni

Martor direct al scandalului, Vasile Maftei, coordonatorul academiei Rapidului, a comentat ulterior evenimentele de pe stadion.

„Era un suporter al Craiovei în sectorul nostru și îi tot înjura pe copii. S-a întâmplat că acel părinte se afla chiar lângă tatăl fotbalistului pe care îl înjura. L-a înjurat de mai multe ori, acesta i-a spus să se oprească, dar a răbufnit în cele din urmă.

Nu-i caut scuze, nu-l apăr, dar nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut. Totodată, și părintele respectiv era extrem de recalcitrant, nu e OK să înjuri copii. Au intervenit cei de pe lângă, e treaba organizatorilor să asigure paza.

Am interveni și noi, dar e complicat. Te poți alege cu un pumn în gură. O să am o discuție cu cei implicați. Le voi explica faptul că nu e OK ce a făcut, că nu ar fi trebuit să reacționeze așa. Victima să facă plângere, să anunțe autoritățile, vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Maftei, potrivit aceleiași surse.