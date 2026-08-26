A căzut poarta de fotbal peste el. Un copil de 8 ani a ajuns la spital cu dureri şi vărsături

Un copil de opt ani a fost rănit la Dragomirești, pe un teren de sport, județul Vaslui, după ce o poartă de fotbal s-a răsturnat peste el. Băiatul a fost transportat la Spitalul Județean Vaslui.

Copilul, care acuza dureri şi vărsături, a fost transportat la spital. Foto: Shutterstock

Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, 26 august, pe terenul de fotbal din localitatea Dragomirești. Copilul se juca împreună cu alți copiişi, la un moment dat, s-a agățat de una dintre porți, iar aceasta a căzut peste el și l-a lovit în zona capului.

Imediat după apelul la 112, la locul accidentului a intervenit o ambulanță cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, de la stația centrală. Echipajul medical l-a găsit pe copil conștient și coerent, după ce acesta avusese un o stare de leşin.

„Copilul a fost găsit conştient şi coerent după un episod tranzitor de pierdere a stării de cunoştinţă. Prezenta durere locală importantă, vărsături şi o plagă sângerândă în regiunea frontală dreaptă. După acordarea primului ajutor la faţa locului, copilul a fost transportat la Spitalul Judeţean Vaslui”, au transmis reprezentanții Serviciului de Ambulanță Vaslui, citaţi de Vasluianul.