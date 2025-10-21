Fostul jucător al CFR-ului își cere drepturile la FIFA: Varga, acuzat că nu a plătit un milion de euro

Portarul Alessandro Micai, adus în această vară în Gruia, intenționează să acționeze clubul în instanță, la FIFA, pentru neplata salariilor stipulate în contract. Suma pe care jucătorul o revendică se ridică la aproape 1.000.000 de euro, bani pe care susține că nu i-a primit deloc de la sosirea în România.

Alessandro Micai, portarul italian adus la CFR Cluj în această vară, a decis să meargă la FIFA pentru a-și recupera salariile restante. Jucătorul susține că nu a fost plătit deloc de la sosirea în Gruia, deși are un contract valabil până în 2028, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro.

Micai a apărat poarta CFR-ului în doar două meciuri oficiale, după care a fost scos din lot de Dan Petrescu, nemulțumit de prestațiile sale. Nici Andrea Mandorlini nu a contat pe el, iar fotbalistul ar fi fost programat la antrenamente în afara orelor obișnuite, în încercarea de a forța rezilierea.

Micai își caută dreptatea la FIFA

Refuzând să cedeze presiunilor, italianul vrea să ceară forului internațional achitarea integrală a contractului. El susține că nu a primit niciun salariu de la semnare, iar acest aspect poate cântări decisiv în proces.

„Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul. N-am ce să fac cu el”, a fost ceea ce au auzit apropiații lui Dan Petrescu, notează iAMSport.

Fost jucător la Cosenza, Micai este la prima experiență în afara Italiei. În cariera sa, are 390 de meciuri și 115 partide fără gol primit, iar cota sa de piață este de 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.