Marți, 21 Octombrie 2025
CFR Cluj și FCSB, suferință fără sfârșit. După ce au schimbat președintele, ardelenii vor să dea afară și antrenorul

Intrate în spirala răului, FCSB și CFR Cluj nu se mai opresc din cădere. După ce sâmbătă campioana s-a făcut de râs cu Metaloglobus, vicecampioana a capotat luni seară, la Ploiești, 0-1 cu Petrolul, în ziua în care și-a numit un doctor în conducerea conducerea.

Andrea Mandorlini are zilele numărate în Gruia
Andrea Mandorlini are zilele numărate în Gruia

Cele două colege de suferință se află pe locurile 11 și 12, cu același număr de puncte, 13, și cu același golaveraj negativ (-5). Toți se întreabă dacă formațiile care au dominat campionatul în ultimii ani vor fi capabile să intre în play-off. Federalul Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, lansează teoria că pentru acestea ar fi mai avantajos să rămână în play-out și să termine pe primul loc (locul 7), ca să ajungă mai ușor în viitorul sezon al cupelor euroepene, decât să încerce să atingă una dintre primele poziții de play-off, în condițiile în care, dacă o vor face, vor intra oricum cu puncte puține. În timp ce la FCSB nu este luată în calcul demiterea antrenorului, ci doar o primenire a lotului în pauza de iarnă, la CFR s-a produs o schimbare la vârg, se ia în calcul „scuturarea” jucătorilor și se pregătește numirea unui alt tehnician într-un sezon început de Dan Petrescu (57 de ani) și continuat nefericit de Andrea Mandorlini (65 de ani).

Victoria „găzarilor” după nouă ani

Petrolul Ploiești a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe teren propriu, în ultima partidă din etapa a 13-a a Superligii de fotbal. Diferența a fost făcută de golul marcat de Denis Radu (77). Petrolul nu o mai învinsese pe CFR Cluj de nouă ani, din 6 mai 2016 (1-0), potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal. CFR a făcut un nou meci dezamăgitor, având puține ocazii de gol, prin Lindon Emerllahu (7) și Lorenzo Biliboc (90+1). Ricardinho a ratat două ocazii uriașe pentru Petrolul (40, 45), iar Adrian Chică-Roșă a trimis în bară (66). Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 29 de ori, de 13 ori au câștigat ardelenii, de opt ori s-au impus ploieștenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate. Partida a fost una specială pentru Alexandru Mateiu, care a jucat meciul său cu numărul 400 pe prima scenă din România (FC Brașov, Universitatea Craiova, Petrolul), bornă atinsă de-a lungul timpului doar de alți 28 de jucători. Petrolul a reușit a doua sa victorie consecutivă, ambele fără gol primit. CFR are doar o victorie în ultimele 12 etape, șapte egaluri și patru eșecuri.

Nervi la final, antrenorii - ca doi cocoși

Meciul de la Ploiești a avut parte de un sfârșit încins. Ploieștenii au marcat golul victoriei în minutul 77, cu ajutorul intervenției VAR. Finalul meciului a fost tensionat în zona băncilor de rezerve. Centralul Sebastian Colțescu a arătat 8 minute de prelungire, însă s-au jucat, în cele din urmă, 11 minute. În plus, clujenii au acuzat un offside la faza golului, lucru confirmat de reluări. În construcția fazei, un jucător de la Petrolul a încercat să joace mingea, deși era în poziție de offside, faza a continuat și a rezultat golul marcat de Denis Radu, care se afla în poziție regulamentară. După ce Sebastian Colțescu a fluierat finalul partidei, între cele două bănci de rezerve a izbucnit un conflict. În centrul acestuia s-au aflat cei doi tehnicieni, care au fost despărțit cu greu de cei din jur. Pe imagini se poate observa cum Eugen Neagoe îl împinge pe Andrea Mandorlini, care se apropia vociferând.

Mureșan a intrat în pâine

Fostul președinte al clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan (71 de ani), a revenit luni în funcție, după ce Cristian Balaj (54 de ani) a ajuns la un acord cu gruparea clujeană pentru încetarea colaborării, informează site-ul oficial al echipei de fotbal. „Bine ai revenit acasă, Iuliu Mureșan! CFR-iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Iuliu Mureșan, președintele care a condus clubul nostru spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în competițiile Europene, revine în Gruia după 7 ani. Îi urăm mult succes și cât mai multe momente frumoase și rezultate remarcabile alături de familia alb-vișinie!”, au transmis reprezentanții echipei clujene. În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureșan a contribuit atât la promovarea echipei CFR Cluj în prima ligă a României, dar și la câștigarea a nu mai puțin de 12 trofee: cinci titluri de campion, patru Cupe ale României și trei Supercupe. Plecat în 2018 de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, de meserie medic generalist, nu a mai activat în fotbal din mai 2022, când pleca de la Dinamo. A mai lucrat și la Hermannstadt. De la CFR, Mureșan a fost alungat pe motiv că era „omul lui Paszkany”, fostul patron al ardelenilor. Iuliu Mureșan a mai condus clubul din 2001 până în 2018. În acest moment era ieșit din lumea fotbalului. CFR Cluj anunțase, luni, într-un comunicat de presă publicat pe site oficial, că a ajuns la un acord cu președintele Cristian Balaj în ceea ce privește încetarea pe cale amiabilă a colaborării.

Doctorul nu vine cu mâna goală

După eșecul de la Ploiești, Iuliu Mureșan ar fi luat deja decizia să-l dea afară pe Andrea Mandorlini (65 de ani) și să aducă un antrenor român la echipă. Este vorba despre Dorinel Munteanu (57 de ani), în prezent fără angajament după despărțirea de Sepsi, din primăvară. Iar noul președinte de la CFR Cluj va începe negocierile cu „Munti” pentru preluarea echipei, sperând astfel să producă un declic la echipă, vital în lupta pentru calificarea în play-off în acest sezon. Italianul Mandorlini nu este pe placul noului președinte și speră să-l convingă pe Dorinel Munteanu să revină în Gruia. Cei doi au mai colaborat deja la CFR Cluj, chiar în primul mandat de antrenor al fostului mare internațional. Iar Iuliu Mureșan a avut mereu cuvinte de laudă la adresa antrenorului. Echipa din Gruia este chiar prima la care Dorinel Munteanu a antrenat ca principal. Se întâmpla între iulie 2005 și octombrie 2006, perioadă în care i-a condus pe ardeleni în 48 de partide. A fost antrenor-jucător la acel moment. Cel mai important moment din cariera antrenorului a fost la finalul sezonului 2010-2011, când a câștigat alături de Oțelul singurul titlu de campion din palmaresul său. Mai are și o Supercupă, cucerită tot cu Oțelul, în stagiunea imediat următoare.

Sfait a distrus un laptop

În prelungirile primei reprize a meciului Petrolul - CFR Cluj (1-0), Andres Sfait (20 de ani) a fost protagonistul unui episod ieșit din comun. Totul a plecat după ce Sfait s-a enervat ca urmare a unui duel pierdut cu un adversar. Fotbalistul CFR-ului a lovit cu piciorul un panou în spatele căruia se afla laptopul unui jurnalist. În urma impactului, laptopul a suferit daune. Jucătorul spune că și-a cerut scuze public în fața fotoreporterului. „Îmi pare rău pentru gestul făcut în seara asta, chiar nu am avut intenția să-l afectez pe fotograf! Chiar dacă probabil nu s-a filmat, mi-am cerut scuze și în timpul meciului, și mai ales după meci, personal!”, a spus Andres Sfait, după meci. După încheierea partidei, Andres Sfait a mers către fotoreporter și s-a interesat de starea dispozitivului. Mai mult, fotbalistul i-a dat și tricoul de joc „păgubitului”. Laptopul aparținea fotoreporterului Florin Ardelean. Gadget-ul respectiv s-a spart în urma „intervenției” fotbalistului. Fostul arbitru Marius Avram consideră că gestul lui Sfait se încadrează la „comportament nesportiv”, iar fotbalistul CFR-ului ar fi trebuit să primească cartonaș galben.

Campioana își „leagă de glie” antrenorii

După Metaloglobus - FCSB 2-1, Mihai Pintilii, antrenorul secund al „roș-albaștrilor”, i-a transmis patronului Gigi Becali că atât el, cât și Elias Charalambous, „principalul” campioanei, sunt gata să plece de la echipă, dacă el le-o cere. Becali a declarat că nu se pune problema să-i înlăture de la FCSB, cel puțin pentru moment. Totuși, finanțatorul grupării „roș-albastre” a luat decizia de a trage linie la sfârșitul turului. Abia atunci va lua o hotărâre finală cu privire la viitorul antrenorilor. „M-a sunat Pintilii: „Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon, plecăm pe loc, fără discuții, fără nimic!”. „Vezi-ți, mă, de treaba ta!”. Ce e aia? Noi suntem în Europa League, am luat milioane cu voi ani de zile... Trebuie să fii om! Am câștigat milioane cu voi, peste 25-30 de milioane în doi ani, acum ce fac? Hai să vedem, dacă nu cumva vă depășește miza, nu puteți mai mult. E posibil asta, se poate, nu? Dar să văd eu la finalul turului! Ce facem acum, ne batem joc de oameni? Doar la finalul turului! Dar am și obligația, ei au făcut ce au putut, eu sunt stăpân, trebuie să văd care e treaba, e secetă, nu e apă, să băgăm irigații, să punem îngrășăminte... Oamenii ăștia m-au ascultat, e obligația mea să-i protejez și să mai aduc în iarnă 5 jucători”, a declarat Becali. Elias Charalambous a ajuns la FCSB în martie 2023 și a înregistrat cel mai lung mandat din „era Becali”. De cealaltă parte, Mihai Pintilii, după o primă perioadă, între 2012-2014, este la „roș-albaștri” neîntrerupt din 2016. Mai întâi, a fost jucător, până în 2020, iar mai apoi, imediat după retragere, a intrat în staff-ul echipei.

