Cristiano Bergodi va prelua banca tehnică a celor de la Universitatea Cluj, după demisia lui Sabău

Universitatea Cluj nu a pierdut timpul și s-a mișcat prompt după despărțirea de Ioan Ovidiu Sabău. La doar câteva ore de la demisia fostului tehnician, ardelenii au ajuns la un acord cu italianul Cristiano Bergodi, cel care va prelua banca echipei.

Pentru antrenorul în vârstă de 60 de ani, aceasta reprezintă o nouă aventură în fotbalul românesc, după o pauză de un an. Ultima dată, Bergodi a condus Rapid București, de unde s-a despărțit în urma unui play-off dezamăgitor. Numirea sa la „U” Cluj marchează cea de-a zecea experiență pe banca unei formații din România.

Potrivit digisport.ro, oficialii clujeni au avut pe listă două opțiuni principale pentru a-l înlocui pe Sabău: Cristiano Bergodi și Dorinel Munteanu. În final, italianul a fost cel care și-a dat acordul să preia echipa, iar negocierile s-au încheiat cu succes.

Chiar dacă Universitatea Cluj nu a confirmat încă oficial înțelegerea, surse apropiate clubului susțin că Bergodi a acceptat oferta și este pregătit să redreseze formația aflată într-un moment dificil.

Sosit pentru prima dată în România în 2005, la FC Național, Bergodi a trecut de-a lungul anilor pe la cluburi importante precum CFR Cluj, Poli Iași, FCSB, Universitatea Craiova, FC Voluntari, Sepsi și Rapid. În palmaresul său figurează patru trofee interne: două Cupe ale României (ambele cu Sepsi) și două Supercupe, una cucerită cu Rapid și alta, tot cu Sepsi.

U Cluj s-a despărțit de Ioan Ovidiu Sabău

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului.Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut!”, au transmis ardelenii, pe rețelele de socializare.