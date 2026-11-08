Final dramatic în China, Nicolae Stanciu este din nou campion

Component al echipei de fotbal a României, Nicolae Stanciu a câştigat titlul în Superliga chineză (CSL) cu Dalian Yingbo. Formația lui s-a impus cu 3-1 în fața lui Tianjin Tiger și a profitat de eșecul (2-3) suferit de Chengdu Rongcheng pe terenul lui Shandong Taishan.

Stanciu a câștigat un nou titlu de campion în China Foto: EPAImages

Golurile lui Dalian Yingbo au fost reușite de Mingrui Yang (min. 5), Jintao Liao (min. 70) şi Shan Huang (min. 90+3), iar pentru Tianjin Tiger a punctat Xadas (min. 50 - penalty). Titular, Nicolae Stanciu a evoluat 87 de minute, fiind înlocuit cu Lu Peng. El a încheiat campionatul cu 10 goluri şi 5 assist-uri în 27 de partide jucate.

Finalul de campionat în China a fost dramatic, titlul fiind decis în ultima etapă. Dalian Yingbo a câştigat al cincilea meci consecutiv în campionat şi a terminat la egalitate de puncte cu Chengdu Rongcheng, care a obţinut un singur punct în ultimele cinci etape (avea nevoie de încă unul pentru a fi campioană). Departajarea celor două formații a fost făcută de rezultatele directe. Formația lui Stanciu s-a impus cu 2-0, acasă, în 15 mai, și a câștigat cu 1-0, în deplasare, în 24 octombrie.

Nicolae Stanciu a mai cucerit un titlu de campion în China, în 2022, cu Wuhan Three Towns. El mai are în palmares titlul în România, cu FCSB (2014, 2015), Belgia, cu Anderlecht (2017) și Cehia, cu Slavia Praga (2020, 2021).

În ultima rundă, Alexandru Mitriţă a marcat pentru Zhejiang Professional, care a câștigat cu 4-0 în faţa lui Henan Songshan Longmen. Fostul jucător al Universității Craiova a reuşit al treilea gol al gazdelor (min. 54) şi a dat două pase de gol. Pentru Zhejiang au mai înscris Marko Tolic (min. 32) şi Felippe Cardoso (min. 40, 80). Mitriţă a reuşit 13 goluri şi 15 assist-uri în 25 de partide.

Și ceilalți români care activează în prima ligă din China au încheiat campionatul cu goluri marcate. Alex Ioniţă (Yunnan Yukun) a punctat de 5 ori şi a furnizat 13 assist-uri în 30 de partide. Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong) a reuşit 7 goluri şi 7 assist-uri în 28 de meciuri. Andrei Burcă (Yunnan Yukun) a dat un gol marcat în 27 de confruntări.

Clasament final

1. Dalian Yingbo 52 puncte

2. Chengdu Rongcheng 52

3. Beijing Guoan 50

4. Shandong Taishan 47

5. Shanghai Port FC 45

6. Yunnan Yukun 43

7. Shanghai Shenhua 40

8. Qingdao West Coast 39

9. Zhejiang Professional 37

10. Chongqing Tonglianglong 36

11. Shenzhen Xinpengcheng 33

12. Tianjin Jinmen Tiger 31

13. Liaoning Tieren 29

14. Henan Songshan Longmen 28

15. Wuhan Three Towns 22

16. Qingdao Hainiu 15

Ultimele două clasate au retrogradat.