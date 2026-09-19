Nicolae Stanciu își plănuiește revenirea în Superliga! Internaționalul român vrea să rămână în club după retragere

Nicolae Stanciu ar putea părăsi fotbalul asiatic în această iarnă, după perioada petrecută în China, la Dalian Yingbo. Internaționalul român, aflat într-o formă bună în acest sezon, ar lua în calcul o revenire în Superliga.

Nicolae Stanciu ar putea părăsi fotbalul asiatic Foto: Getty Images

Una dintre echipele interesate de serviciile sale este Universitatea Cluj. Oficialii clubului au ținut legătura cu mijlocașul în ultima perioadă și pregătesc o ofertă pentru acesta. Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, fotbalistul ar fi deschis inclusiv ideii de a rămâne la Cluj după retragerea din activitate.

U Cluj a pus ochii și pe Burcă

U Cluj îl urmărește în paralel și pe Andrei Burcă, fundaș aflat tot în China. Contractul acestuia expiră la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce negocierile pentru Stanciu ar putea avansa după încheierea sezonului din China.

Transferul care l-a propulsat în fotbalul european

Nicolae Stanciu a ajuns la FCSB în 2013, după perioadele petrecute la Alba Iulia și FC Vaslui. Trei ani mai târziu, prestațiile sale i-au adus transferul în Belgia, la Anderlecht. Clubul bucureștean a încasat 11 milioane de euro, cu tot cu bonusurile prevăzute în înțelegere. La acel moment, suma reprezenta cea mai mare valoare plătită pentru un fotbalist plecat din SuperLiga în străinătate.

Recordul a rezistat până în 2021, când Dennis Man a fost transferat de FCSB la Parma pentru 12,5 milioane de euro. Stanciu și-a construit între timp un palmares important, cucerind titluri de campion în România, Belgia, Cehia și China. La naționala României a adunat 87 de selecții, 15 goluri și 9 pase decisive.