Șoc pentru campioană! Universitatea Craiova, învinsă de FC Argeș, 0-1: penalty cerut, bară și ratări uriașe

Universitatea Craiova a fost învinsă cu 0-1 de FC Argeș, în etapa a patra din Superliga.

Oltenii au început partida mai bine și au încercat să pună presiune încă din primele minute, însă au fost surprinși rapid pe contraatac. În minutul 7, Yanis Pîrvu a profitat de spațiul creat în defensiva Craiovei și a deschis scorul cu un șut simplu, din interiorul careului. Adrian Rus nu a reușit să intervină la timp.

Craiova a încercat să răspundă, iar cele mai importante șanse ale oaspeților au venit în decurs de doar două minute. Ștefan Baiaram și Alex Cicâldău au avut ocazii în minutele 26 și 27, însă niciunul nu a găsit soluția potrivită pentru a restabili egalitatea. Formația din Bănie a avut probleme serioase în fața porții și nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții în prima repriză.

Craiova a forțat egalarea, dar golul nu a venit

Universitatea Craiova a ieșit mult mai hotărâtă de la cabine și a început să pună presiune pe apărarea lui FC Argeș. Matei a fost aproape de gol încă din minutul 47, când a trimis cu capul puțin pe lângă poartă, iar câteva minute mai târziu a irosit o nouă șansă importantă. Și Alex Cicâldău a avut o oportunitate excelentă în minutul 54, însă execuția sa dintr-o poziție foarte bună nu a prins cadrul porții.

Presiunea oltenilor a continuat, iar în minutul 74 Ștefan Baiaram a fost la un pas de egalare, dar șutul său a lovit bara. Finalul a adus și o fază controversată: în minutul 88, Craiova a solicitat penalty după căderea lui Assad Al-Hamlawi în careul gazdelor, în urma unui duel cu Oancea. Arbitrul Szabolcs Kovacs a lăsat jocul să continue, spre nemulțumirea jucătorilor și a băncii oltene. În ciuda numeroaselor ocazii create după pauză, Universitatea Craiova nu a găsit drumul spre gol. FC Argeș a rezistat până la final și a obținut o victorie importantă, în timp ce campioana României a ajuns la al doilea eșec din actualul sezon de Superliga, după ce nu a reușit să se impună în fața celor de la Dinamo, scor, 1-5, în etapa #2.