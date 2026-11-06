 Ferencvaros a câștigat la Milano. Fanii au purtat tricouri cu chipul lui Benito Mussolini | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Ferencvaros a câștigat la Milano. Fanii au purtat tricouri cu chipul lui Benito Mussolini

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Echipa maghiară de fotbal Ferencvaros a produs surpriza serii de joi după ce a învins-o (2-0) pe AC Milan, chiar pe „San Siro”. Meciul a contat pentru etapa a patra din Europa League.

Kristoffer Zachariassen șutează spre poarta italienilor
Kristoffer Zachariassen șutează spre poarta italienilor Foto: EPAImages

Vicecampioana Ungariei s-a impus prin golurile marcate de haitianul Lenny Joseph (min. 52, 66), deşi a jucat finalul meciului în inferioritate numerică, după eliminarea nigerianului Bamidele Yusuf (min. 77). Mijlocaşul român Marius Corbu a jucat până în min. 90+2.

Antrenor la AC Milan, Ruben Amorim şi-a criticat jucătorii, spunând că nu au fost pregătiţi din punct de vedere mental: „Când joci pentru AC Milan trebuie să ai responsabilitate. Nu te poţi prezenta aşa. Nu suntem pregătiţi să jucăm pe ambele fronturi, în Serie A şi în Europa. Trebuie să lucrăm asupra modului în care abordăm meciurile.”

Tehnicianul formației italiene a continuat pe același ton: „Nu mai este nimic de spus, trebuia să câştigăm. A fost un meci important. Nu pot spune nimic să apăr echipa”.

Antrenorul portughez a considerat că vina îi aparține: „Poate că am făcut ceva greşit în ultimele zile. Anul trecut echipa a avut probleme similare, iar astăzi (joi, n.r.) nu am fost pregătiţi. Nu am avut atitudinea să încercăm să revenim cu orice preţ dacă eram depăşiţi. Nu avem nicio scuză”.

Amorim a recunoscut superioritatea lui Ferencvaros: „Au fost mai buni din punct de vedere tehnic, tactic, şi în special mental. Au meritat să câştige. Nu am fost pregătiţi să jucăm un fotbal profesionist. Trebuie să ne analizăm şi să fim mai buni”, a concluzionat antrenorul lui AC Milan.

Fanii maghiari au afișat mesaje de extremă dreapta

Zeci de suporteri „ultras” ai clubului maghiar s-au adunat, joi, în Piazza del Duomo din Milano. Aceștia au afişat tricouri cu chipul dictatorului italian Benito Mussolini, au desfăşurat bannere cu mesaje de extremă dreapta şi au făcut saluturi fasciste. Incidentele s-au produs cu câteva ore înainte de meciul din Europa League.

Membri ai unui grup radical cunoscut sub numele de „Green Monsters", suporterii s-au poziţionat în faţa Catedralei din Milano pentru a expune un banner mare, în limba engleză, cu sloganul „Trebuie să apărăm Europa!", alături de simboluri care exprimă opoziţia faţă de comunitatea LGBTQ+.

Îmbrăcaţi în mare parte în negru, unii purtând eşarfe verzi, maghiarii au scandat lozinci, au sărit şi au aprins torţe în piaţa Domului din Milano, potrivit unor înregistrări video difuzate de presa italiană şi de grupul însuşi pe canalele sale de pe reţelele de socializare.

Printre mesajele afişate s-a numărat un banner în sprijinul preotului paroh milanez Giannicola Maria Simone, purtând sloganul „Rispetto, padre" (Respect, părinte), ca urmare a gestului de respingere pe care preotul l-a manifestat, cu câteva săptămâni în urmă, faţă de cei care au participat la revolte şi la acte de distrugere în oraş, pe 17 octombrie.

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