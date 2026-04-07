Inter Milano se bate cu o singură rivală la titlu. AC Milan a renunțat la orice pretenție pentru scudetto

În ultimul meci din etapa a 31-a din Serie A, Napoli a dispus, luni seară, de AC Milan cu 1-0, după un gol înscris de Matteo Politano, în minutul 79. A fost a cincea victorie la rând pentru Napoli în campionat.

În acest moment, lupta pentru titlu în Italia se poartă, la fel ca în sezonul trecut, între Inter și Napoli. Trupa lui Antonio Conte s-a impus sezonul trecut, dar acum are șansa a doua.

Cu 7 runde rămase de disputat, Inter are 72 de puncte. Pe locul 2 se află Napoli, cu 65 de puncte. La 9 puncte distanță de lider a picat AC Milan..

Max Allegri a fost sincer la finalul jocului de pe stadionul „Diego Maradona”: „Scudetto-ul s-a dus”.