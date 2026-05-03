Un fost jucător de la AC Milan, soluția pentru banca tehnică a FCSB. Elias Charalambous tărăgănează revenirea

FCSB a fost părăsită de Mirel Rădoi, după doar 7 etape petrecute de fostul internațional pe banca tehnică a campioanei. În ultimele două etape, roș-albaștrii au fost conduși de interimarul Lucian Filip, iar patronul Gigi Becali speră să-l convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă.

Cipriotul amână să dea un răspuns, astfel că FCSB are o variantă de rezervă, un italian care a jucat la AC Milan și care a antrenat ultima dată la Sampdoria, în Serie B. Dinspre formația campionaă nu răzbătuse decât o informație, că acesta e de naționalitate italiană. Acum, presa scoțiană a anunțat și numele acestuia: Massimo Donati.

Antrenorul de 45 de ani a debutat în fotbal la Atalanta, iar în 2001 a ajuns la AC Milan, pentru care a jucat 27 de meciur. Apoi a fost împrumutat la Parma, Torino, Sampdoria, Messina și Atalanta, ajungând și în Scoția, la Celtic, în 2007.