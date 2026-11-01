Chivu: „Sunt lucruri pe care am ales să nu le facem publice”. Ce s-a întâmplat la Inter înaintea derby-ului cu Milan

Cristi Chivu (46 de ani), tehnicianul lui Inter Milano, a oferit primele explicații după înfrângerea suferită în fața rivalei AC Milan, scor 1-3. Rezultatul a consemnat primul pas greșit al formației „nerazzurre” în actuala ediție a campionatului italian.

Cristi Chivu Foto: EPA

În ultimele patru runde, Inter a ajuns de trei ori în situația de a fi condusă pe tabela de marcaj. Dacă în confruntările cu Bologna (3-1) și Fiorentina (2-1) elevii lui Chivu au reușit să întoarcă rezultatul, de această dată nu au mai găsit soluțiile necesare. În derby-ul orașului, echipa românului a avut dificultăți în construcție, iar atacurile sale nu au produs efectul dorit. Numeroasele centrări imprecise au făcut ca presiunea exercitată asupra adversarilor să rămână fără rezultat.

În urma acestui eșec, Inter a pierdut invincibilitatea în Serie A și a coborât pe poziția a doua a clasamentului, fiind depășită de Lazio, care nu disputase încă partida din această etapă. Formația din capitala Italiei urma să evolueze duminică, de la ora 16:00, împotriva celor de la Cagliari.

„Am avut probleme medicale pe care am ales să nu le facem publice!”

După partida cu AC Milan, Chivu a explicat și decizia de a modifica formula de start, alegând să trimită pe teren un singur atacant de meserie.

„Le-am făcut cadou începutul de meci din cauza atitudinii, a mentalității. Totuși, nu e totul de aruncat: am început să jucăm mai bine, am înscris pentru 2-1, au fost și alte situații prin care puteam aduce meciul pe făgașul cel bun, a fost acea paradă excelentă a lui Maignan la șutul lui Spence, după care a venit golul de 3-1.

Nu ne-am pregătit optim pentru meciul de astăzi. Pe parcursul săptămânii am avut probleme medicale pe care am ales să nu le facem publice. Bonny a devenit disponibil abia în această după-amiază, după ce i-a trecut febra. Trebuie să ne recăpătăm imediat energia și atitudinea corectă, pentru că ne așteaptă un meci capital la Rotterdam!”, a transmis Cristi Chivu, pentru Inter TV.

„A trebuit să improvizăm puțin!”

„Doare să pierzi un derby în care așteptările erau cu totul altele, având în vedere obiectivele din acest sezon și ceea ce avem de apărat. Ținând cont de absențele din ultimele două zile, am încercat să recuperăm câțiva jucători. Însă abordarea a fost greșită; apoi am reacționat și nu e totul de aruncat. Apoi, înainte de pauză am mai făcut cadou un gol. Ne așteptam să ne descurcăm mai bine decât am făcut-o, dar trebuie să ne îmbunătățim abordarea, atitudinea și determinarea. Trebuie să dăm pagina, fiindcă marți avem un meci important.

Am fost nevoiți să facem schimbări pentru că Pio nu s-a simțit bine, iar Bonny nu a fost bine până după-amiază. A trebuit să improvizăm puțin, considerând totodată că era decizia corectă ca Diouf să atace spațiile. Am crezut că este cea mai bună soluție, adaptându-ne la situațiile de urgență. Am arătat și lucruri bune, i-am pus în dificultate într-o perioadă din prima repriză. Însă avem și noi partea noastră de vină în ceea ce privește atitudinea și trebuie să regăsim agresivitatea pozitivă din sezonul trecut!”, a mai menționat Cristi Chivu, la flash-interviu, conform Sky Sport.