Un succes în derby-ul cu AC Milan i-ar aduce lui Chivu o performanță uluitoare. Record care n-a mai fost bătut de 38 de ani la Inter

Cristi Chivu este foarte aproape de o performanță remarcabilă pe banca lui Inter Milano.

Cristi Chivu, tehnician la Inter Foto: EPA

Tehnicianul român a început excelent noul sezon din Serie A, iar următorul meci, împotriva rivalei AC Milan (programat astăzi, de la 21.45), îi poate oferi ocazia să stabilească un record care rezistă de aproape patru decenii. Inter vine după victoria cu 2-0 obținută pe terenul celor de la Venezia și se pregătește acum pentru unul dintre cele mai importante dueluri ale campionatului.

Rezultatele din primele nouă etape îl plasează pe Chivu în compania unor nume importante din istoria clubului milanez. Cu opt victorii și o remiză, antrenorul român a adunat 25 de puncte, același număr cu care Inter ocupă prima poziție în clasament, la egalitate cu Lazio. Un asemenea început de campionat a mai fost întâlnit în istoria clubului doar în sezoanele 1966-1967 și 1988-1989. Dacă va câștiga și confruntarea cu AC Milan, Chivu va reuși să depășească performanța înregistrată în urmă cu 38 de ani, potrivit click.ro.

Succesul cu Venezia nu a venit însă fără emoții

Inter a avut nevoie de ultimele 15 minute pentru a-și asigura victoria, cele două goluri fiind rezultatul unor autogoluri. Dincolo de felul în care a obținut cele trei puncte, parcursul echipei rămâne impresionant. Spre comparație, în sezonul precedent, primul său mandat la conducerea formației milaneze, Chivu avea doar 18 puncte după nouă runde.

Ascensiunea tehnicianului român nu a început însă odată cu actuala stagiune. În primul său sezon ca antrenor principal la Inter, acesta a reușit să câștige atât campionatul Italiei, cât și Cupa Italiei. Astfel, Chivu a intrat în istoria clubului ca primul tehnician care a obținut ambele trofee încă din primul sezon petrecut în această funcție.

Numit la conducerea echipei în toamna anului 2025, fostul internațional român are un contract valabil până în vara lui 2028. Bilanțul său de până acum cuprinde 70 de partide, dintre care 47 s-au încheiat cu victorii, nouă la egalitate și 14 cu înfrângeri. Acum, Chivu are în față un nou test important, iar un succes în derby-ul cu AC Milan i-ar aduce o performanță care ar consolida și mai mult începutul său de mandat la Inter.