 A murit legendarul Franco Baresi. Italianul a debutat împotriva României | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A murit legendarul Franco Baresi. Italianul a debutat împotriva României

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fotbalul mondial este în doliu. Socotit un libero extrem de elegant, fotbalist valoros la sfârșitul anilor 80, Franco Baresi a murit la 66 de ani. Acesta a condus pe Milan în finala CCE cu Steaua din 1989. Anunțul a fost făcut de clubul italian la care a activat.

Franco Baresi și Tudorel Stoica, la finala CCE din 1989 (Foto; Profimedia)
Franco Baresi și Tudorel Stoica, la finala CCE din 1989 (Foto; Profimedia)

Născut la Travagliato, în 8 mai 1960, a făcut parte din lotul Italiei la Cupa Mondială din 1982, cucerind trofeul, însă nu a jucat. Fundașul a debutat la echipa națională în același an, într-un meci împotriva României, la Florența, meci care s-a terminat 0-0.

Fiind scund (1,76 m), a fost respins la 14 ani de Inter Milano şi Atalanta Bergamo, înainte de a convinge să fie acceptat de AC Milan. A ales să nu părăsească niciodată acest club, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în 1980, în urma afacerii Totonero, şi nici în 1982.

Baresi a jucat numai pentru AC Milan, bifând 716 apariţii şi marcând 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi 1997. În 1989, a condus formația italiană la câștigarea Cupei Campionilor Europeni după ce aceasta s-a impus cu 4-0 în finala cu Steaua București.

Franco Baresi a fost un fundaș elegand (Foto: EPAImages)
Franco Baresi a fost un fundaș elegand (Foto: EPAImages)

Al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi în Hall of Fame-ul fotbalului Italian în 2013, Baresi a cucerit numeroase alte titluri cu Milan. Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a devenit campion al Italiei de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), câștigând şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994. În semn de respect, tricoul cu numărul 6 purtat de el a fost retras de AC Milan.

A fost vicecampion mondial în 1994, atunci când echipa Italiei s-a înclinat în fața Braziliei (0-0, 2-3 la lovituri de departajare). Baresi a adunat 81 de selecţii și a marcat un gol pentru reprezentativa peninsulară.

După ce a agățat ghetele în cui a rămas aproape de sportul cu balonul rotund. Director de fotbal al lui Fulham pentru scurt timp (din mai până în septembrie 2002), a îndeplinit numeroase roluri la AC Milan în a doua jumătate a vieţii sale, de la antrenor al echipei Primavera (Under 21) până la vicepreşedinte onorific în 2020.

În ultimii ani, Baresi s-a confruntat cu probleme de sănătate (Foto: EPAImages)
În ultimii ani, Baresi s-a confruntat cu probleme de sănătate (Foto: EPAImages)

În ultimii ani, Baresi s-a confruntat cu probleme de sănătate. După ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale în august 2025, pentru a i se extirpa un nodul pulmonar, a fost supus unui tratament intensiv de imunoterapie înainte de a reapărea public în toamna trecută.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
După dezvăluirile Gândul, Ambasada României în Franţa sare în ajutorul românilor captivi în incendii, care o acuză pe Oana Țoiu de nepăsare: „Minte cu nerușinare”
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
mediafax.ro
image
Doliu în fotbalul italian! Franco Baresi, legenda lui AC Milan, a murit la 66 de ani. Cauza decesului
fanatik.ro
image
Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
digisport.ro
image
Aperitive pe chipsuri
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vestea zilei despre eliminarea CASS la pensie. „Pensionarii își vor recupera banii”. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Ce salariu are un soldat profesionist în 2026. Cât câștigă subofițerii și ofițerii din Armata Română
playtech.ro
image
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil în România: un expert explică cum se va face calculul final după intrarea în vigoare a noii legi
ziare.com
image
Momentul când Rivaldinho i-a zis lui Hanca: "Ce are Andreea a avut și mama. Au murit și ea, și copilul"
digisport.ro
image
Alimente care pot înfunda arterele. Cu ce le poţi înlocui
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 31 iulie 2026. Vinerea neagră a zodiacului! Ghinion, tensiuni și probleme pentru mai mulți nativi
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista
click.ro
image
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
click.ro
image
Cornel a izbucnit în lacrimi la „Insula Iubirii – Reuniuni”. Ce i-a arătat Radu Vâlcan: „Nu mă pot uita nici acum, după doi ani”
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român s-a întors acasă după 44 de ani în care familia l-a crezut mort. Cum a reușit să ajungă în țară
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?