search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

FCSB respiră în Superliga. Urcare în clasament după victoria chinuită cu Oțelul Galați, 1-0

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

FCSB a înregistrat cea de-a doua victorie în cadrul actualului sezon de Superliga. Campioana României s-a impus în fața celor de la Oțelul Galați, scor final 1-0, în cadrul rundei 11 din Superliga. 

EWlias Charalambous, antrenor FCSB Foto/Facebook
EWlias Charalambous, antrenor FCSB Foto/Facebook

Pentru roș-albaștrii a marcat Florin Tănase, din penalty, la începutul celei de-a doua reprize, după un fault asupra lui Juri Cisotti.

FCSB nu a mai câștigat în competiția internă de la data de 19 iulie, atunci când s-a impus în fața celor de la Petrolul Ploiești, 1-0, în cea de-a doua rundă din Superliga.

Partida a început cu emoții pentru FCSB. În minutul 7, Andrezinho a ratat din apropiere, iar trei minute mai târziu, Thiam a trimis peste poartă cu un șut de la distanță. Același Thiam a fost aproape de gol și în minutul 20, însă Dur-Bozoancă a prins mingea. Prima repriză a adus și alte ocazii, prin Joao Paulo și Florin Tănase (minutele 30 și 32), dar și prin Lameira și Pedro Nuno, însă scorul a rămas 0-0 la pauză.

Repriza a doua a început cu faza care a făcut diferența. Cisotti a fost faultat în careu, iar arbitrul a acordat penalty. Florin Tănase a transformat sigur și a adus FCSB în avantaj. Pantea și Bîrligea au avut și ei șanse de a majora scorul, iar Patrick a trimis cu capul spre poarta lui Târnovanu, dar fără finalizare. Pe final, roș-albaștrii au forțat prin Stoian și Miculescu, cel din urmă nimerind bara, dar tabela s-a oprit la 1-0.

În urma acestui succes, FCSB a urcat pe locul 11 în SuperLigă, cu 10 puncte, în timp ce Oțelul Galați rămâne pe poziția a 10-a, cu 13 puncte.

În etapa viitoare, roș-albaștrii joacă acasă cu Universitatea Craiova, iar echipa lui Laszlo Balint primește vizita Metaloglobusului. Până atunci, FCSB are și testul european de joi seară, pe teren propriu, cu Young Boys, în Europa League.

Echipele de start la FCSB - Oțelul:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
digi24.ro
image
Dronă semnalată la Aeroportul Otopeni: aterizările, suspendate temporar. Incident investigat de autorități
stirileprotv.ro
image
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
fanatik.ro
image
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
libertatea.ro
image
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
digi24.ro
image
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
gsp.ro
image
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
playtech.ro
image
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertisment pentru utilizatorii Google...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Ce îi așteaptă pe români
mediaflux.ro
image
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
portrait human being depicted with angel wings jpg
Numărul tău angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
Răbufnirea furioasă a Prințului Harry, într-un comunicat incredibil: "Vor să-mi saboteze împăcarea cu tatăl meu!"

Click! Pentru femei

image
Numărul angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate