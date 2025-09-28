FCSB respiră în Superliga. Urcare în clasament după victoria chinuită cu Oțelul Galați, 1-0

FCSB a înregistrat cea de-a doua victorie în cadrul actualului sezon de Superliga. Campioana României s-a impus în fața celor de la Oțelul Galați, scor final 1-0, în cadrul rundei 11 din Superliga.

Pentru roș-albaștrii a marcat Florin Tănase, din penalty, la începutul celei de-a doua reprize, după un fault asupra lui Juri Cisotti.

FCSB nu a mai câștigat în competiția internă de la data de 19 iulie, atunci când s-a impus în fața celor de la Petrolul Ploiești, 1-0, în cea de-a doua rundă din Superliga.

Partida a început cu emoții pentru FCSB. În minutul 7, Andrezinho a ratat din apropiere, iar trei minute mai târziu, Thiam a trimis peste poartă cu un șut de la distanță. Același Thiam a fost aproape de gol și în minutul 20, însă Dur-Bozoancă a prins mingea. Prima repriză a adus și alte ocazii, prin Joao Paulo și Florin Tănase (minutele 30 și 32), dar și prin Lameira și Pedro Nuno, însă scorul a rămas 0-0 la pauză.

Repriza a doua a început cu faza care a făcut diferența. Cisotti a fost faultat în careu, iar arbitrul a acordat penalty. Florin Tănase a transformat sigur și a adus FCSB în avantaj. Pantea și Bîrligea au avut și ei șanse de a majora scorul, iar Patrick a trimis cu capul spre poarta lui Târnovanu, dar fără finalizare. Pe final, roș-albaștrii au forțat prin Stoian și Miculescu, cel din urmă nimerind bara, dar tabela s-a oprit la 1-0.

În urma acestui succes, FCSB a urcat pe locul 11 în SuperLigă, cu 10 puncte, în timp ce Oțelul Galați rămâne pe poziția a 10-a, cu 13 puncte.

În etapa viitoare, roș-albaștrii joacă acasă cu Universitatea Craiova, iar echipa lui Laszlo Balint primește vizita Metaloglobusului. Până atunci, FCSB are și testul european de joi seară, pe teren propriu, cu Young Boys, în Europa League.

Echipele de start la FCSB - Oțelul:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes.