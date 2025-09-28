search
Cum ar fi trimis Al-Gharafa banii pentru Coman într-un cont fals. FCSB nu crede ipoteza: „Au mai făcut asta. O mizerie”

0
0
Publicat:

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a publicat, vineri, explicațiile oficiale în cazul dintre echipa din Qatar, Al-Gharafa, și FCSB, legat de transferul lui Florinel Coman (26 de ani).

Florinel Coman Foto/EPA
Florinel Coman Foto/EPA

Oficialii celor de la Al-Gharafa susțin că au plătit clauza de reziliere a românului încă din vara trecută, dar într-un cont din Vietnam. FCSB a susținut, însă, că acel cont nu aparține grupării și a demonstrat vericitatea contului oficial al roș-albaștrilor, care a fost trimis către quatarezi încă de la începutul înțelegerii. Documentul de 30 de pagini arată clar cum au Al-Gharafa a fost păcălită.

Totul a pornit de la e-mailuri false. În timp ce cele două cluburi comunicau prin mesaje oficiale, cineva a început să trimită e-mailuri de pe adrese care semănau cu cele ale FCSB-ului, dar aveau greșeli (de exemplu, „fscb-ro.com” în loc de „fcsb.ro”).

Un detaliu straniu: la doar 12 minute după ce președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a trimis un e-mail oficial cu clauza și datele bancare corecte, Al-Gharafa a primit un alt mesaj identic, dar de pe o adresă fără legătură cu clubul.

Argăseală, așa-zisul „intermediar”

Au urmat și alte mailuri ciudate, iar într-un final, chiar de pe adresa lui Argăseală au fost trimise date bancare din Vietnam. Qatarezii au crezut că sunt corecte și au făcut plata acolo, deși în același e-mail apăreau și adresele false.

O investigație realizată de specialiști a arătat că mesajele cu domenii false nu au trecut prin serverele FCSB-ului, deci clubul român nu poate fi acuzat direct de fraudă. Totuși, rămâne întrebarea cum au ajuns datele contului din Vietnam în e-mailul oficial al lui Argăseală. Fie contul oficialului FCSB a fost spart, fie mesajul a fost „clonat”.

În apărarea sa, Argăseală a spus că echipa din Qatar trebuia să observe că ceva nu e în regulă: domeniile greșite din adrese, lipsa semnăturii digitale pe documente și inconsecvențele din e-mailuri.

La final, la fel ca FIFA, TAS a decis că, deși Al-Gharafa a fost victima unei fraude informatice, vina este a qatarezilor pentru că nu au verificat mai atent.

Mihai Stoica nu crede: „Au făcut la fel cu Vietnam!”

„E o fraudă făcută de ei, au mai făcut asta cu Vietnamul și la Budescu. Pentru a se combate dublele contacte, există o platformă unde cumpărătorul și vânzătorul urcă datele.  

Dacă nu sunt aceleași date, nu se face transferul. Nu ai nevoie de corespondență. Urci datele, pune factura. FIFA vede și spune dacă e ok sau nu. Asta e o mizerie pe care au făcut-o. Culmea că nu clubul e acolo, statul qatarez face plățile!”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro

Șase milioane pentru transferul lui Coman

Din cauza faptului că banii nu au fost transferați în contul FCSB-ului până la data de 31 iulie 2024, oficialii celor de la Al-Gharafa au fost obligați să mai plătească un milion de euro, pe lângă cele cinci deja existante (valoarea clauzei de reziliere a lui Coman).

FCSB mai solicitase 400.000 euro drept penalități, însă TAS a decis astfel:

„Comisia notează că FIFA, la decizia de la apel, a concluzionat că Al-Gharafa este obligată să îi plătească FCSB-ului suma totală de 6.000.000 de euro și că dobânzile nu au fost acordate.

Comisia mai notează că problema legată de dobânzi nu a fost contestată de niciuna dintre cele două părți.

Prin urmare, această parte a deciziei de la apel este deja finală și produce efecte între cele două părți, așa că depășește atribuțiile comisiei de a judeca cererea FCSB-ului de a primi dobânzi pentru sumele respective!”, conform TAS. 

Sport

